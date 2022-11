La presa de pèl del nou Trueta

Breu cronologia del frustrat projecte del nou Trueta després que l’exconseller de Salut Boi Ruiz decidís arxivar el del tripartit quan CiU va recuperar el govern a finals de 2010.

Octubre de 2012: Boi Ruiz descarta que el futur hospital es construeixi fora del terme municipal de Girona.

7 de maig de 2013: Jaume Torramadé, alcalde Salt (CiU), anuncia que el seu municipi té 73.000 m2 disponibles per al futur Trueta.

11 d’octubre de 2013: Boi Ruiz canvia d’opinió i ara diu que no descarta que el nou centre es pugui construir fora de la ciutat de Girona, i pugui anar a Salt.

Juny de 2014: La Clínica Girona renuncia als terrenys de Fornells de la Selva, on cinc anys abans havia comunicat que hi construiria la nova clínica, i opta per projectar-la a l’entrada sud de Girona. Es va inaugurar el passat mes de setembre.

A partir d’aleshores, i després d’un llarg període de paràlisi total, inclosa l’etapa de l’exalcalde de Girona, Carles Puigdemont, com a president de la Generalitat, queda descartat que el nou hospital es construeixi al terme municipal de la capital, tot i els esforços de l’alcaldessa, Marta Madrenas, oferint uns bons terrenys a Domeny. Madrenas es queda sola. Llevat de CCOO, no rep més suports, com es va tornar a demostrar en el ple de dilluns passat.

L’any 2020 la consellera Alba Vergés (ERC) oficialitza que el nou hospital s’aixecarà al costat del Sant Caterina, a Salt. Uns mesos després, el president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat de les autoritats locals i provincials, com en els vells temps, procedeix a inaugurar solemnement uns camps de rostolls on diuen que hi anirà el nou hospital. L’acte recorda aquella anècdota d’un polític que, en plena campanya electoral, promet als veïns d’un poble la construcció d’un pont. Quan li xiuxiuegen que en aquell municipi no hi passa cap riu, emfatitza ben fort: «Doncs també portarem el riu!».

Quan Jaume Torramadé (CiU) va anunciar que Salt tenia 73.000 m2 disponibles per al futur Trueta, va afegir que l’equip de govern havia ofert a la Generalitat sòl públic (sic) per a la construcció del centre hospitalari. L’actual alcalde saltenc, Jordi Viñas (ERC), va afirmar el 25 de juliol de 2020 al diari El Punt que «tenim resolts la majoria de possibles conflictes amb propietaris i la resta d’administracions, també el tema de la mobilitat». I ara resulta que fa pocs dies ens hem assabentat que la dificultat en la compra dels terrenys està endarrerint el projecte del nou Trueta. A veure si ho entenc. Nou anys després que Torramadé anunciés que l’ajuntament cediria 7,3 hectàrees, dos anys i mig després que la Generalitat anunciés que l’hospital es construiria, definitivament, a Salt, ara resulta que encara s’està negociant la compra dels terrenys? Ni Berlanga supera aquest guió.

Resultat: després d’anys de donar-hi voltes, el més calent és a l’aigüera. I ningú, ni l’Observatori del Campus de Salut Girona, alça la veu per denunciar que tot plegat és una presa de pèl? Recordo, només recordo, que en la tramitació dels terrenys de Domeny, que ara ja no estan disponibles, hi havia un compromís ferm amb l’Ajuntament de Girona si s’optava per aquesta ubicació, que fou descartada per la Generalitat sense gairebé considerar-la. Ja vaig dir en una ocasió que és una llàstima que la competència per a la construcció del nou Trueta no sigui de l’Estat. Així, ens podríem queixar, reclamar que ens transferissin les competències i afirmar que a Catalunya fem les coses millor. I, de passada, reclamar la independència. Contra Madrid, sempre es viu millor.

Catalunya i Madrid tenen una cosa en comú: són les dues comunitats amb menys inversió per habitant en Sanitat (any 2021). I una diferència important: acabem de veure com a Madrid desenes de milers de persones han sortit al carrer per protestar contra el deteriorament del sistema sanitari. Aquí, tot just ara el Sindicat de Metges, el mateix que en el seu dia va anar a Waterloo a complimentar Puigdemont en lloc d’exigir la reversió de les retallades, comença a moure’s.