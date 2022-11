Estalviar de cara la galeria

Ara s’ha posat de moda criticar els llums de Nadal, que si amb el preu de l’energia gasten massa, i coses així, quan a casa potser ni t’hi fixes amb el rebut de la llum i frises perquè arribi el Black Friday i puguis comprar de manera compulsiva com si no hi hagués un demà. A Girona s’ho han fet seu i, com en d’altres municipis, es reduirà aquest any el nombre d’hores que estaran encesos als carrers comercials com a mesura d’estalvi energètic. Aquest nou horari implica unes 50 hores i mitja menys d’encesa (es tancaran una hora abans) i segons l’Ajuntament, un estalvi energètic aproximadament del 19,5%.

Estaria bé que, posats a estalviar, l’Ajuntament prescindís de mesures de cara a la galeria com aquesta. A Barcelona també aplicaran retallades similars però responsables municipals han acabat admetent que l’estalvi que generaran és la xocolata del lloro, com segurament passarà aquí i a tot arreu. Això és com quan a l’estiu, al Port de la Selva, l’alcalde va tenir el seu minut de glòria quan va decretar que es tanquessin les dutxes de les platges per afrontar la sequera. La notícia la va recollir, fins i tot, TV3, que devia ser l’objectiu, i l’endemà tothom la va oblidar, amb la consciència que allò no serviria per a res.