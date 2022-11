Intel·ligència per al comerç

El retorn sobre la inversió (ROI) és la raó financera que compara el benefici o la utilitat que s’ha obtingut en funció del que s’ha gastat amb un objectiu comercial. Per a experts com James Mull, cal entendre que l’aprenentatge automàtic no substitueix els representants de vendes, simplement els brinda eines i informació perquè maximitzin els resultats positius. Així, a mesura que augmenti l’eficiència digital, els humans tindran més temps per gaudir de la millor part de les vendes, com ara reunir-se amb clients i tancar tractes. Encara que aquesta tecnologia pot intimidar d’entrada, professionals com Serrah Linares, de Change Healthcare, aclareixen que es pot començar fàcilment amb un bon grapat de dades, una idea per ser estudiada i algú que controli Python. Més endavant, amb experiència, els responsables de l’organització en qüestió sabran quins reptes són prioritaris i quines decisions caldrà prendre en funció del material disponible. Per als canvis realment importants, afegeix Linares, cal contractar especialistes. Un bon inici seria comptar amb un assistent impulsat per intel·ligència artificial. Aquest company virtual pot convertir-se ràpidament en un suport –omnipresent i eficient– per als empleats humans. Per paradoxal que sembli, relacions basades en sistemes automàtics han ajudat a consolidar vincles personals, entre col·legues o entre professionals i clients.