El 25-N, trenta anys després de Thelma i Louise

Hi ha qui, potser, només la recorda per ser la primera gran aparició de Brad Pitt al cinema. Però, rodada l’any 1991 amb Susan Sarandon i Geena Davis de protagonistes, Thelma i Louise s’ha convertit amb el pas dels anyen la crònica idealitzada d’un moment en què els dones van començar a aixecar la veu per dir «prou». La pel·lícula és un crit contra una realitat, la violència contra les dones, ben coneguda, però poc denunciada fa trenta anys. El viatge en cotxe de les dues protagonistes després que Louise (Sarandon) disparés a un home que intentava violar Thelma (Davis) en un bar de carretera ha estat utilitzat infinitat de cops com a referent del que ara s’anomenaria empoderament femení. Una fugida endavant per escapar de l’horror en uns anys, el final del segle passat, on la societat solia acabar convertint en culpables les víctimes de violència sexual. Aquelles preguntes de «Com anaves vestida?», «Segur que no el vas provocar», o «Vols dir que no eres tu qui estava intentant lligar amb ell?».

Avui, en un nou 25-N, més de tres dècades després, el cotxe de Thelma i Louise sembla que continua fent camí massa a poc a poc. Si és que no ha canviat ja de direcció. Una sola dada. Les denúncies per violència masclista van pujar un 14% a les comarques gironines durant el segon trimestre. En aquests tres mesos es van presentar 699 demandes, mentre que en el mateix període del 2021 en van ser 613. Unes dades que no surten del no-res. Les denúncies, les condemnes més fortes, l’aparició del punt de vista feminista en el discurs oficial de qualsevol institució... Tot això és absolutament estèril si, des de ben petits, les idees de les noves generacions s’allunyen d’aquell objectiu pel qual lluitaven les dones de la generació de Thelma i Louise· Les enquestes entre adolescents revelen que un part d’ells, i d’elles, troben normal el control digital de les parelles. «On ets? Comparteix-me la ubicació en directe». «Qui és aquest que et fa tants likes a les fotos?»... Són preguntes que, a 25 de novembre de 2022, no són estranyes entre menors d’edat. No són violència, però no deixen de ser una agressió a la intimitat i un mal camí en la lluita per aconseguir aquella igualtat que Suran Sarandon volia per a Geena Davis.