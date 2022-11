Intel·ligència natural i estupidesa artificial

S’està posant de moda la idea que les màquines estan molt a prop d’aconseguir la intel·ligència artificial. A aquest fi s’hi destinen molts diners, molta gent, i molts esforços. Suposo que darrera de tants projectes d’investigació científica hi rau una gran idea: com que els humans no tenim intel·ligència natural anem a aconseguir la intel·ligència artificial. Una part de raó té aquesta asseveració. Cada dia ens adonem que uns humans decideixen sempre el pitjor del que ens convé a tots. Fan guerres amb els que ens matem uns als altres i en les que només surten guanyant unes poques persones sense escrúpols. Emma Goldman, la gran militant anarquista, va dir fa molts anys: «El militarisme cessarà quan els amants de la llibertat al llarg del món diguin als seus amos: vagin i assassinin vostès mateixos». Seria aplicable a la guerra d’Ucraïna. Van morint les persones, però ningú del dirigents del G-7 o dels cinc membres permanents del Consell de Seguretat de l’ONU: EUA, Regne Unit, França, Rússia o Xina anirà a lluitar a cap de les desenes de guerres que hi ha al món. Promocionar-les i vendre totes les armes possibles sí.

Bé, però no ens desviem del tema, la humanitat esta invertint molts diners per aconseguir augmentar la intel·ligència al planeta Terra, però no com seria el lògic invertint en el benestar de la gent al món i que tothom tingui accés a alimentació, a l’escola i a la cultura, sinó en idear i construir ordinadors intel·ligents. Em sembla una idea pròpia de l’estupidesa natural dels humans. De moment han aconseguit que quan podem parlar amb algú d’un banc perquè et treguin una comissió inventada, et responguin: no m’ho deixa fer l’ordinador. Creuen que tots tenim una estupidesa natural i ens creiem tot el que els bandarres que manen els bancs ens diuen. A veure si endevineu qui va escriure això: «Qualsevol proposta d’una nova llei o regulació comercial que provingui dels empresaris ha de ser sempre considerada amb la màxima precaució, i mai ha de ser adoptada sinó després d’una recerca prolongada i acurada, desenvolupada no sols amb l’atenció més escrupolosa sinó també amb el màxim recel. Perquè provindrà d’una classe d’homes els interessos dels quals mai coincideixen exactament amb els de la societat, que tenen generalment un interès a enganyar i fins i tot oprimir a la comunitat, i que de fet l’han enganyat i oprimit en nombroses oportunitats». És Karl Marx? No, és d’Adam Smith. Voler escanyar la gent, fer-los passar gana o directament fer-los matar no és propi de la intel·ligència natural, és propi de psicòpates amb una intel·ligència quasi zero i d’unes persones que creuen que els diners serveixen per fer més diners. Per aquesta raó volen fer màquines que tinguin intel·ligència artificial, no saben que si hi ho aconsegueixen, el primer que farà el Hall de torn serà ordenar l’aniquilació immediata dels rics, per estúpids.