No tinc el gust ni el disgust de conèixer al pobre Sr. Xavier Serra Besalú. Però la seva carta denunciant, amb pèls i senyals, que Espanya el robava, m’ha deixat completament consternat. Segons les seves declaracions, tenim un Estat –en aquest cas el regne d’Espanya– que el roba «in misericorde» i per altra, aquí tenim l’expoli del 3%.

Veritablement és per estar molt preocupat… Un servidor, amb la sola paga de jubilat, per cert no gaire grassa –tot s’ha de dir–, prometo que si obre una subscripció, ja pot comptar amb la meva aportació que serà més aviat simbòlica, però més val això que res. Tot sigui per un conciutadà que segons denuncia, entre els d’allà i els d’aquí, li deixen la cartera ben planxada, neta i polida!

Pax vobis, Sr. Serra Besalú!