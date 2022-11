De tant en tant, rebem notícies de sers estimats que han traspassat. Segur que a tothom no ens afecta igual però sí que aquesta buidor que ens deixa un ser apreciat, pica dins de les nostres ànimes. Vulguis o no, el seu esperit ens acompanyava regularment. Quan el ser viu ha mort, el seu esperit també desapareix i per això escric aquesta carta. Cal admetre que per més que ens vulguem fer el cor dur, el sentiment per un fet tan cruel, ens guanya. No importa gens ni mica allò que tots diem: tenia una edat que ja era normal la seva absència però no és veritat. Avui, aquesta persona ja no existeix físicament, ni tampoc hi és espiritualment. I com diem tots junts: la vida continua però jo us dic que és la mort la que ens talla el camí de viure. Si voleu, podem acceptar que la seva energia i records de sempre, restaran a dins nostre i per tant reviurà. Potser sí, però la fi de la vida vol dir això: final del fet físic i sentimental. La resta, ho deixo per a la nostre ment sempre tan alliberadora de tot plegat. Sort en tenim! Somiar és molt real com la vida mateixa.