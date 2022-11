Aquell cantant valencià, en Raimon, que ja fa un temps va penjar la guitarra, i es va retirar, quan va escriure i cantar aquella cançó, on diu que: la pluja no sap ploure, avui, no sé si cobra drets d’autor o no, però hi ha gent que la canta, donada la trista realitat. A casa nostra, la sequera s’està fent, cada vegada més, una cosa usual mentre que en altres llocs, sense anar més lluny ahir mateix, a una illa italiana, la força d’una intensa pluja va fer molt mal fins en vides humanes. És exactament el que diu la cançó.

A mi, ara que ja soc gran, aquest temps em porta records de la que fou la meva àvia, la Roseta. Una bona dona nascuda a pagès, que de ben joveneta va venir a servir a Girona. Quan jo era petit l’hi sentia dir sovint que Girona era «l’orinal del cel». I jo pensava què volia dir l’àvia, si quan em portava al llit em deia: Vinga nen, Un got d’aigua a la tauleta, i l’orinal a sota el llit, després vindrà la soneta i et quedaràs adormit. El got d’aigua, per a beure, i l’orinal, per fer pipí. L’orinal, avui, és una peça de museu, i talment com anem, la pluja, si no canvia, també passarà a ser-ho. Avui, pensant en aquella, dic: Girona ja no és «l’orinal» sinó un «paraigües» per tal que no ens mullem. Molt bé per la teva cançó Raimon! Malauradament, la vas ben encertar. És el meu parer, i alhora un meu record.