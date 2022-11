Llegeixo una mica sorprès la carta contundent i força «personalitzada» que em dirigeix el Sr. Teixidor, publicada al Diari de Girona (27/11/22). No tinc cap intenció d’entrar en polèmiques, però em sembla que convé tranquil·litzar-lo.

No s’amoïni per fer-me cap aportació, ja que –si tot va com ha d’anar– miro d’esforçar-me el meu treball i això em permet tirar endavant. Miro de comprendre la raó del seu enuig i intueixo que prové d’una barreja de factors.

Jo no parlava ni del 3% ni de la situació penible de les pensions. Només deia que «Espanya m’escanya, m’ofega, em pertorba la serenitat vital», i mirava de donar alguna dada.

Sobretot, i ja que no tinc el gust de conèixer-lo personalment, volia manifestar la meva bona disposició i asserenar-lo. Seguim treballant, i expressant-nos amb respecte, especialment en l’àmbit personal.