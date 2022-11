Entrevistes d’un altre segle

Forma part de la història de la televisió -i de Twitter- la resposta que Rocío Jurado va donar l’any 1995 en un programa de TVE en ser preguntada per la seva talla de sostens. «L’únic sostenidor que m’importa és el mental, que és el que t’hauries de posar per no fer-me preguntes així», va etzibar a la periodista Lourdes Lancho, que s’ha excusat en més d’una ocasió argumentant que era una altra època. I ho era, però no per a tothom, com demostra la furibunda reacció de Pablo Motos, que s’ha sentit al·ludit per un anunci del Ministeri d’Igualtat en què un bavós entrevistador pregunta a una dona quina roba fa servir per dormir, com va fer ell el 2016 a Elsa Pataki. El conductor de El Hormiguero ha disparat contra l’espot i assegura que és una qüestió treta de context, perquè ella promocionava llenceria.

Un fet aïllat, vaja. Com quan va demanar un aplaudiment pel cul de Mónica Naranjo; quan va dir a Mónica Carrillo que mirava l’informatiu sense so només per veure-la a ella o quan va intentar petonejar Anastasia i Alessandra Ambrosio. Comentaris i accions que normalitza des de la televisió en prime time i que demostren que la campanya del ministeri contra els micromasclismes és tan o més necessària que quan la Jurado va demostrar que, parant els peus a comentaris fora de lloc, també era la més gran.