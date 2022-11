El Quixot de l’Empordà roda de nou

El pròxim dilluns dia 5 de desembre, en el marc del festival Temporada Alta, a la sala central del renovat Cinema Truffaut, es presenta, en format llargmetratge, la vida i desgràcies de l’Antoni Iglesias, àlies El sabater d’Ordis. El film adapta la Balada del sabater d’Ordis, una de les obres cabdals de l’escriptor i poeta figuerenc Carles Fages de Climent, basada en fets reals produïts a Figueres i rodalies durant, aproximadament, el primer terç del segle XX. La història ens posa el focus sobre l’Antoni Iglesias, sabater d’Ordis, que, profundament afectat per la inesperada i misteriosa pèrdua del seu fill i l’abandó de la seva muller, decideix deixar-ho tot i iniciar un viatge iniciàtic a les entranyes de la veritat i la follia. Aquest viatge esdevé, també, un pretext per enaltir el paisatge de l’Empordà, la societat i costums de l’època, les seves llegendes, la tramuntana i el seu misticisme, elements que, al cap i a la fi, constaten la riquesa d’una obra original curulla de tradició popular, litúrgia cristiana i mitologia clàssica amb la qual el film pretén completar-se. Els ambients rurals i sòrdids de la plana alt-empordanesa durant les primeres dècades del segle passat, algunes rondalles populars, els cants de sirena provinents de l’aigua, el xiuxiueig de la tramuntana, el misteri de les bruixes de Llers, Figueres... Tots ells esdevenen protagonistes i testimonis d’una història amb tints d’odissea èpica i mitològica.

El film, cuinat a foc lent des de fa més d’un lustre condicionat per les dificultats derivades d’un pressupost tan exigu com l’economia personal que va sofrir el mateix Antoni Iglesias en vida, o la irrupció d’una inesperada pandèmia vírica, no s’ha desviat mai del seu propòsit inicial: articular una mirada al mite empordanès des de la llibertat creativa, però també amb sensibilitat i respecte per l’essència més versada i teatral del text original, un poemari estructurat en quatre cants, «Els camins», «La Passió», «La mort» i «Elegia», un epitafi i un epíleg que, tot i ser prologat per Eugeni d’Ors i impulsat per un Salvador Dalí hipnotitzat per les desventures del personatge real, encara avui molts desconeixen. De fet, el pare del surrealisme, va il·lustrar-ne alguns versos, va redactar l’epíleg i –segons algunes cròniques– va batejar el personatge com «el Quixot de l’Empordà», sobrenom que li escau com anell al dit i que l’etiqueta com un caminant errant que, sota l’influx del vi o d’una adquirida follia alliberadora però malaltissa, aconseguiria abraçar el surrealisme més genuí, oníric i fantàstic lligat a l’entorn empordanès, tot preguntant-se sense descans si «de pas, al món, hi fem alguna cosa?». El sabater d’Ordis: la llegenda del fill de la tramuntana, és un dels films candidats a millor pel·lícula en català dels pròxims Premis Gaudí, i aquest mes de desembre farà una curta però intensa estada a alguns cinemes de la província.