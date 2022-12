Un nou ateneu a Figueres, una molt bona notícia

Fa unes setmanes va començar a circular una campanya publicitària a Figueres on es feia referència a uns enigmàtics 250 m2. Aquesta campanya va impactar a la ciutat i molta gent es preguntava què hi havia al darrera. Un nou negoci? Una campanya institucional? L’enigma es va resoldre fa pocs dies. Al darrera hi ha la voluntat de tres entitats potents de la ciutat: Institució Alt Empordanesa per la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN), el Centre Excursionista Empordanès (CEE) i Òmnium Alt Empordà de sumar esforços i crear un Ateneu a la ciutat ubicat a tocar de la plaça de la Palmera.

Això és una molt bona notícia per a la ciutat ja que es tracta d’un cèntric edifici de 250 metres quadrats que comptarà amb sales de reunions, despatxos, auditori-sala d’actes i un bar-restaurant. Per tant, una nou espai cultural i associatiu al centre, obert a la ciutat i la comarca seguint la tradició figuerenca d’ateneus que continuen amb bona salut, com el Casino Menestral Figuerenc, la Cate o el cercle Sport.

Més enllà del que pot suposar per la ciutat i per la zona aquest nou node cultural, el que és interessant és que sigui una proposta sorgida de la societat civil i per la societat civil, que amb recursos propis crearà un nou espai cultural a la ciutat, el que és rellevant és que justament l’associacionisme tingui aquestes iniciatives pròpies sense dependre de les administracions. Això no és gaire habitual avui en dia i potser s’emmarca en una nova tendència de recuperar aquest esperit innovador sorgit des de la societat civil. Per aconseguir-ho han iniciat una campanya de finançament a través de la web: omplim250.cat per tal d’aconseguir els 30.000 euros que necessiten per a fer la reforma de l’edifici.

És evident però que no estem davant de tres entitats qualsevol, sinó que són entitats molt arrelades a la societat empordanesa, amb molta tradició i molt vives. Entre les tres sumen gairebé 5.000 socis. 635 el Centre Excursionista Empordanès, 787 la IAEDEN i 3.483 Òmnium Cultural a l’Alt Empordà. Per tant, no estem parlant de tres entitats petites sinó, d’un volum de socis que es situaria entre les cinc poblacions amb més habitants de la comarca.

És important que aquestes entitats s’uneixin no només pensant en els beneficis pels seus socis sinó també en el benefici que pot arribar a fer un ateneu com el que plantegen a la ciutat de Figueres i al conjunt de la comarca. La ciutat necessita iniciatives com aquesta i en aquests moments és important que la societat civil també estigui a l’alçada i sàpiga tirar endavant projectes comunitaris i engrescadors com aquest.

L’altre factor que considero important d’aquesta iniciativa és el perfil de les associacions que s’agruparan en aquest nou ateneu. Que la IAEDEN i el Centre Excursionista Empordaès estiguin junts és una molt bona notícia pels que ens estimem la natura i especialment aquesta petita joia de 1.357 quilòmetres quadrats que és la comarca de l’Alt Empordà. L’única comarca on conflueixen Pirineus i Mediterrània, amb tres parcs naturals i una diversitat natural i paisatgística única. Davant els enormes riscos ambientals i els atacs a la nostra biodiversitat que ens vindran a sobre, serà molt important sumar esforços i tenir espais col·lectius de trobada. Que en una de les iniciatives populars més il·lusionants dels darrers anys a la comarca, l’amor i la defensa del patrimoni natural hi tingui un paper determinant és molt important segons el meu punt de vista.

També és important que Òmnium, com a entitat que té molts afiliats, tingui un espai ampli, a peu de carrer on pugui engegar les moltes actuacions que organitzen en favor del català, per exemple.

Com a ciutadà només em queda agrair la iniciativa i esperar que arribi a bon port. No només pel revulsiu associatiu que pot suposar per la ciutat i la comarca sinó també, per missatge que suposa que la societat civil s’impliqui, es coordini i sumi esforços per avançar col·lectivament.

Queden dies per poder contribuir a que aquests 250m2 siguin una realitat i es converteixin en un nou ateneu, el quart de la ciutat però el primer d’aquest segle XXI.