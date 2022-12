Soterrament? Ara no, gràcies

També soc dels que se m’ha eriçat els pèls en llegir que ERC ha tornat a recuperar la possibilitat d’executar el projecte de soterrament del viaducte del tren al seu pas per Girona. Almenys ho presenta al Senat. Com diria un que tothom sap, això no toca!. En el seu moment es va deixar passar l’oportunitat. Ara no és el moment. Quan es va presentar en el seu dia el projecte per fer arribar el TAV a la ciutat gairebé era més atractiu per a molts ciutadans la desaparició del viaducte que no la nova línia d’alta velocitat. També es va parlar de construir una gran estació amb la participació d’un reputat arquitecte de reconeguda trajectòria. Res tampoc. Durant molts anys, els veïns de Sant Narcís han -i hem- patit tot el que comporten unes obres de tanta dimensió amb l’arribada de la línia de tren d’alta velocitat. Es tracta d’un projecte que ha aportat modernitat a la ciutat sí, però també va suposar molts problemes als veïns del barri i de la zona del Parc Central i que únicament van tenir com a compensació un irrisori descompte en el rebut de l’IBI. Sant Narcís, Can Gibert, Santa Eugènia...tenen moltes mancances i segur que estaria millor destinar-hi aquests recursos econòmics que no ara plantejar un projecte que, d’entrada, ja sabem que no es farà.