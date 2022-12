Avui, dia 3 de desembre, és el dia de les persones amb (dis)capacitat. Crec que és un dia que totes i tots l’hauríem de celebrar, ja que si ens hi parem a pensar, qui no forma part d’aquest col·lectiu? Totes les persones som diferents i conseqüentment, totes tenim capacitats diferents. Així doncs, seria interessant començar a deixar d’etiquetar a les persones amb termes que ressaltin la seva falta de capacitats, així com promoure l’ús de termes més inclusius com és el de persones amb diversitat funcional, ja que al cap i a la fi és una realitat que la humanitat és diversa funcionalment, igual que també existeix la diversitat cultural o sexual.

La discapacitat sorgeix de la interacció de les persones amb el medi en el qual viuen. Per tant, segons les barreres que presenti una societat es generarà més o menys discapacitat, ja que aquestes són conseqüència que determinades persones tinguin certes limitacions i/o dificultats per poder participar a la societat que formen part com a ciutadà de ple dret de forma autònoma i independent. Si hi reflexionem, si totes les persones anéssim en cadira de rodes, com de diferent seria la societat actual? Segurament no tindria res a veure, sobretot pel que fa els accessos, els mitjans de transport, l’arquitectura dels immobles, el mobiliari urbà, els parcs infantils i un llarg etcètera. I de ben segur que a ningú se li acudiria referir-se a algú que té mobilitat reduïda persona amb discapacitat.