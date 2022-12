Els Xoriguers, la colla castellera de la UdG, va celebrar el dijous 1 de desembre la seva festa anual a la plaça Sant Domènec de Girona. Van començar a mitja tarda i van allargar la gresca –gimcana alcohòlica inclosa– fins a la mitjanit. Més enllà de l’exhibició castellera, la festa posterior es va desenvolupar amb un volum de decibels incompatible amb el descans dels veïns, entre ells nens en edat escolar que havien de matinar. Cada vegada que la festa s’ha fet en aquest espai, veïns de la meva escala ens hem queixat a l’ajuntament. No serveix de res. Estic a favor dels actes de cultura popular, però amb els límits del sentit comú. No té cap sentit que l’ordenança municipal de civilitat exigeixi als veïns comportaments a l’interior dels seus domicilis i que després autoritzi actes (de nit, entre setmana i fora de qualsevol data festiva tradicional) amb molèsties més importants. Les trucades de tot el veïnat a la Policia Municipal van topar sempre amb la mateixa resposta: «és una activitat autoritzada amb permís fins a la mitjanit i ara no hi ha cap patrulla disponible per poder controlar com es desenvolupa». I tal dia farà un any.