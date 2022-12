Aquesta setmana m’he donat de baixa de Junts per Catalunya, ho he fet per sentir-me alliberada i perquè hi ha coses que no toleraré. Vaig rebre un correu electrònic que deia que se’m obria un expedient, per suposades difamacions a algun company de partit, però no em deia ni de què se m’acusava, ni qui era la persona denunciant. Això és una cosa que no toleraré, sé que el que els va fer mal són uns articles meus a un mitjà estatal, del mes de maig. Casualment m’obren l’expedient ara quan a Figueres el lloc que militava, s’ha de ratificar en Jordi Masquef com a candidat a l’alcaldia i públicament he dit que no era el meu candidat ni el de la militància, jo militava en un partit polític per ajudar a Figueres, la ciutat que estimo, a millorar, però si no són capaços de respectar la llibertat d’expressió no hi faig res. Vaig ser regidora de Convergència Democràtica del 2015-2019 al meu municipi, vaig ser molt crítica amb Convergència i mai ningú em va obrir cap expedient per usar la meva llibertat d’expressió. Trobo a faltar la vella Convergència, on sempre vaig poder dir el que pensava. He defensat a Junts des de la seva creació, vaig defensar a Junts a les eleccions del 14F, en aquella època el candidat que el meu ex-partit pretén presentar a Figueres, criticava a Junts i es va presentar a la contra sent un dels culpables que Junts quedés com a segona força i perdés la Generalitat. Opinar això i dir que aquesta persona no és el candidat ideal a Figueres, i també criticar el cap local de Junts perquè no feia assemblees sembla que és difamar, i per això se’m va obrir un expedient. Aquí, a mi no m’hi trobaran, seguiré treballant per Figueres però sense formar part de cap partit polític, ni ERC ni Junts ens portaran a la independència, les seves prioritats i calculadores són unes altres, mantenir consells comarcals, guanyar diputacions... Cosa que a mi m’importa ben poc. La meva prioritat és la ciutat de Figueres que cau a trossos i que certa persona no mantingui la seva cadira, el consell comarcal m’és igual, o certa altra a la diputació. Per tant avui soc orfe de partit, alliberada per dir el que vulgui i Junts s’equivoca imposant a Jordi Masquef en contra de més de la meitat de la militància de Figueres que no el volen. Jo tampoc el volia, però es veu que opinar et comporta que t’obrin expedient i jo marxo d’un partit on no hi ha llibertat d’expressió. Sí, enyoro l’antiga Convergència, on mai se’m va obrir cap expedient per opinar, per això m’he donat de baixa de Junts. Hi ha línies que no toleraré que no es respectin i la llibertat d’expressió és una d’elles. Orfe de partit però molt alliberada, ara ja amb la baixa tramitada puc escriure el que ha passat en una carta perquè la gent que encara milita a Junts es mereix saber el que hi ha.