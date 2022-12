Tot per la foto

Pot ser un acte social, cultural o esportiu, però sempre hi ha un denominador comú: si hi ha d’aparèixer un polític per a beneir-lo, l’únic que importarà serà la foto. I abans d’aquell moment de cares somrients i felices, hi haurà hagut corredisses i cops de colze per veure qui hi queda més bé. La resta, no té importància.

S’acosten les municipals i la foto cada vegada tindrà més valor. Tornarem a veure’ls passejant pel mercat, en actes infantils, repartint globus si fa falta, fent veure que sí, que estan molt interessats en si el transport públic funciona, si els carrers que seran sempre nostres estan nets o de quantes barreres arquitectòniques cal encara eliminar. I serà l’hora de les connexions programades per sortir en prime time al Telenotícies, amb imatges editades pels mateixos partits no fos cas que s’escapés alguna cosa que no es pogués veure. El pes de la imatge, de la foto, ja no és només patrimoni polític. Aquesta mateixa setmana ha fet fortuna al Mundial la forma com els jugadors d’Argentina sortien a escalfar abans del partit clau contra Polònia. Messi al davant i la resta teatralment col·locats al darrere, com si fos un videoclip. Res passa per casualitat i en l’origen d’aquesta coreografia segur que hi havia moltes ments pensants.