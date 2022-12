L’Enchiridion o manual d’Epictet és un manual breu de consells ètics estoics compilat per Flavi Arrià, un deixeble del segle II del filòsof grec Epictet. La filosofia d’Epictet és pràcticament intensa. Dirigeix els seus alumnes a centrar l’atenció en les seves opinions, ansietats, passions i desitjos, perquè «mai deixin d’obtenir allò que desitgen ni caiguin en allò que eviten».

Els seus ensenyaments s’encaminaven a aconseguir que els seus alumnes aprenguessin a viure d’acord amb els principis que havien estudiat, distingint entre allò que depèn de la pròpia voluntat d’allò que no en depèn. El propòsit del seu ensenyament era fer les persones lliures i felices.

El manual conté 78 màximes. Llegim a la XI: «D’ignorant i brutal és culpar altres de les pròpies misèries. Aquell que a si mateix es culpa del seu infortuni comença a entrar al camí de la saviesa; però el que ni s’acusa a ell mateix ni als demés, és perfectament savi».

I a la LXV: «Cada cosa té dues cares, de les quals l’una és suportable i l’altra insuportable, per exemple: quan el teu germà t’injuria no t’ho miris com que t’injuria, perquè allò que fa, a prendre’l així, és insuportable. Considera-ho més aviat com el teu germà i que us heu criat junts. D’aquesta faiçó ho prendràs de forma que puguis fer la seva acció suportable».