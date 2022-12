La llista dels que entenen que la protesta ha d’anar de la mà d’actes vandàlics és, per desgràcia, força llarga, ara un altre grup de descerebrats llançava puré contra un quadre de Monet a Alemanya. L’atac a allò bell i al que altres veneren no pot ser més simbòlic i retratar millor els que no reparessin en mitjans per aconseguir els seus fins. Sembla evident que la intenció primera no és danyar els quadres, perquè estan protegits amb un vidre, però no els hem de riure ni la gràcia, ni contribuir, més del que la prudència informativa exigeix, a donar pàbul a aquests episodis que busquen, per sobre de tot, cridar l’atenció, i confonen la legítima reivindicació sobre el canvi climàtic o sobre allò que considerin oportú, amb atacs intolerables que, a més, poden provocar en altres un efecte d’imitació que sigui encara més perjudicial.