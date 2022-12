No sé si em creurà l’amable lector si dic que feia molt temps, potser anys i panys, que no anava de barrets! Ara ja no és moda enaltir «la fàbrica d’idees i sentiments» amb un bon capell. Per sort, aquí, a Girona, encara podem lluir aquest complement masculí que enalteix i a la vegada afavoreix la persona que el porta.

Després de la guerra civil, és a dir, a començaments de la dècada dels quaranta, la «classe bé», tots els diumenges anava a missa de dotze a la parròquia del Carme. A continuació es traslladava a la Rambla, llavors del Generalísimo, a prendre el vermut, per saludar ri ser saludats. Tot un espectacle! Entre glop i glop, barretada va i barretada ve. Passi-ho bé Sr. X..., senyora, als seus peus! I així fins a prop de les dues, l’hora d’anar a la pastisseria, que en aquells temps, almenys Girona en disposava ben bé d’una dotzena, inclòs Salt. Fins i tot el meu carrer del Carme, en va tenir dues, la del Sr. Escapa i més amunt la del Sr. Serra! Aquesta situació es va perllongar fins a començaments dels cinquanta, quan va sortir el Seat 600 i els gironins van decidir canviar la Rambla, Los Barriles i Las Jarras per Platja d’Aro. I el canvi de moda també s’emportà la «moda del barret». Per sort sembla que torna, encara que molt tímidament. Un servidor, que sempre li ha agradat predicar amb l’exemple, s’ha comprat un magnífic exemplar, de color verdós, que entre el meu cercle no deixa de fer furor. Els que fa ben poc em deien de tu, ara em tracten disciplinadament de vostè. És més, l’altre dia vaig entrar a una oficina bancària i el Sr. director, després de no sé quantes reverències em va garantir el millor dels crèdits, sense reparar amb la quantia i condicions. Va quedar decebut quan el motiu de la meva visita era cobrar la pensió de jubilat. Conclusió: estimat lector, porti un bon barret, vagi de barrets, i totes les portes s’obriran!