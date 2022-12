Vivim uns temps que la incineració està a l’alça. Per tant, tota la història de les calaveres podria desaparèixer. Països com Mèxic, perdrien una celebració molt profunda. També penso en la importància dels ossos fòssils descoberts per entendre l’evolució de la vida. El fet del cadàver, per a molts humans, ens és incòmode. Almenys a mi em passa. En canvi, el fet del crematori, de cop, aquell ésser humà que tant estimaves, es transforma en cendres que si les escampes a la terra, el mar o al riu, sents una sensació molt diferent que la que et transmet el nínxol de tota la vida. Per desgràcia, he viscut molt profundament les dues maneres d’acomiadar-me dels meus éssers més estimats i prefereixo les cendres. Ignoro el sentit religiós de les cerimònies dels difunts, però la sensació vital de recordar els teus familiars o amics quan han traspassat, per a mi, és molt millor la fi del cos físic d’una manera ràpida que no pas la de pensar que passa a dins d’aquell nínxol solitari del cementiri. Si, ja sé que molts sentim que també som esperits i abandonem el cos però per alguna raó especial, el dia de Tots Sants, portem flors als nostres cementiris.