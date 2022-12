Crisi permanent en el PSC de Lloret

ALloret de Mar, a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023, si no hi ha sorpreses d’última hora, competiran tres candidatures de l’entorn socialista. Adrià Lamelas encapçalarà la llista oficial beneïda per la direcció del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). El candidat anava de número sis a la llista electoral del 2019, però només aconseguiren cinc regidors. És una persona sense experiència en política municipal, que ha donat un pas endavant en un moment de fractures en l’agrupació de Lloret. Serà capaç de recuperar uns quants vots?

Marc Lamuà, primer secretari del PSC de les comarques gironines (és a dir, la província de Girona), va defensar la decisió d’escollir Lamelas «a causa de les topades internes, que va fer inevitable dissoldre l’agrupació i iniciar una nova etapa».

Aquesta decisió no va agradar gens al maquiavèl·lic Joan Carles Amaya, regidor socialista entre 2007-2011, va anunciar que deixava el partit per presentar-se a les eleccions en solitari amb les sigles de Més Lloret, després de criticar l’elecció a dit del cap de llista. Vaja, home! Ell que ha estat en moltes conspiracions per arraconar competidors als òrgans de direcció.

Però, com que on n’hi ha dos n’hi ha tres, apareix Sumem Lloret, una nova candidatura que formarà part de la coalició d’Independents de la Selva, que inclou els actuals regidors no adscrits: Lara Torres, una líder obstinada, i el seu seguici de malfeiners (Eduardo López, Cristian Fernández i Arantxa Jiménez). Cal no oblidar que els trànsfugues van abandonar el PSC el maig del 2020 per desavinences amb el portaveu, Francisco Pastor, que ni feia ni deixava fer. Aquest ha anunciat que no es postularà per a les eleccions municipals del 2023. De fet, no li quedava altre remei perquè havia perdut el suport del partit.

Doncs bé, aquesta divisió en el PSC de Lloret no és cap novetat, sinó un episodi més d’una crisi permanent que dura gairebé vint anys, quan els socialistes van perdre l’alcaldia l’any 2003, que havien mantingut des del 1983, excepte en el període 1987-1991.

La pugna entre el grup municipal i la direcció de l’agrupació local va ser constant durant anys, amb anècdotes fins i tot esperpèntiques. Així, un tal Josep Cortés, que anava de quart a la llista del 2011, es va passar als no adscrits només un mes i mig després de les eleccions. També els tres regidors que quedaven es convertien en no adscrits el 2015, a petició del primer secretari de l’agrupació que, ves per on, era Francisco Pastor.

Amb tant de guirigall no és estrany que els votants donessin l’esquena al PSC, que va passar del 43,30% de vots l’any 1999 al 18,60% l’any 2019.

Saben els candidats que dividits perdran bous i esquelles? Doncs sembla que no.