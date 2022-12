Són nombrosos els exemples d’endarreriments i incompliments de l’Estat en l’execució d’actuacions, inversions i projectes pendents a les ciutats de Girona i Figueres. De fet, la desinversió i l’infrafinançament de l’Estat és una constant endèmica, sistemàtica i estructural arreu de les comarques gironines i del país. Una constant històrica que no hauria de deixar indiferent ningú, perquè qui en pateix les conseqüències és, com sempre, la ciutadania.

De la mateixa manera, tampoc ens resignem a normalitzar que la prestació de determinats serveis per part de l’Administració General de l’Estat (AGE) a la demarcació es trobi en una situació que pels sindicats és de «col·lapse». A tall d’exemple, la llista d’espera per realitzar l’examen pràctic del permís de conduir és, segons les autoescoles, d’uns 7.500 alumnes fruit de la manca d’examinadors de la Direcció General de Trànsit. Sense comptar els dèficits i mancances de personal a l’Oficina d’Estrangeria ni a la Direcció Provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social a Girona i la possible vulneració del dret fonamental a una atenció presencial.

En aquest context, i amb aquests antecedents, no hauria de sorprendre que Esquerra Republicana de Catalunya exercim amb tots els instruments al nostre abast el deure i l’obligació de fiscalitzar el Govern de l’Estat de torn, en el nostre intent per desencallar alguns d’aquests projectes que considerem prioritaris i estratègics, contribuint a millorar la qualitat de vida a les ciutats.

Certament, el soterrament del viaducte de les vies del tren convencional de Girona és una obra important per evitar la degradació de les zones immediates i és imprescindible tornar a posar sobre la taula el projecte i els compromisos de l’any 2010, consensuar l’impacte d’aquests treballs amb els veïns i veïnes i mirar endavant amb l’objectiu de ser propositius, constructius i resoldre, d’una vegada per totes, aquesta problemàtica.

La supressió dels dos passos a nivell al centre urbà de Figueres, amb efectes molt evidents sobre la mobilitat, la connectivitat i la capacitat per relligar la trama urbana consolidada d’una manera més amable i sobre el desenvolupament i la promoció econòmica al costat est de les vies del tren, n’és un altre exemple molt evident des del punt de vista de garantir que a les ciutats les persones hi puguem desenvolupar un projecte de vida en igualtat de condicions.

Les cicatrius i l’empremta d’aquestes dues infraestructures a les ciutats és un greuge històric que cal revertir. No fer-ho és ser negligents amb el nostre compromís inexcusable de millorar les condicions de vida dels veïns i les veïnes i no ens ho podem permetre en el nostre intent d’imaginar i pensar les ciutats com a generadores de noves oportunitats, també de negoci.

Per tots aquests motius, vam plantejar aquestes i altres qüestions per debatre-les al Senat i ser capaços d’esbrinar la voluntat política per avançar, assumir compromisos i reivindicar-ne l’execució. Per no mirar cap a un altre costat, com d’altres.

I per aquests mateixos motius, amb el nostre esforç i capacitat negociadora els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per al 2023 inclouran 1 milió d’euros per a la nova biblioteca de la Casa de Cultura de Girona i 500.000 euros per a la supressió dels esmentats passos a nivell a Figueres, millorant notablement la previsió inicial de només 100.000 euros.

Per ser una eina útil al servei de tothom. Per millorar la prestació de serveis i el benestar i les condicions de vida de les persones. Ni més ni menys.