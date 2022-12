Alemanya anuncia la legislació més liberal d’Europa pel que fa al cànnabis, i es proposa com a model a seguir al continent. El triomfalisme dels partits de Govern s’esquerda amb el rebuig de les farmàcies, les encarregades de la venda, amb l’argument que la seva feina és protegir la salut, no destrossar-la. Protesten també les associacions policials, que adverteixen que no poden anar pel carrer amb una balança, controlant que el consumidor no excedeix la quantitat de possessió permesa. Com a argument a favor s’esgrimeix el fracàs de les polítiques repressives. A més a més, comparat amb els estralls de l’alcohol, el cànnabis no sembla tan nociu. El que no diuen aquests apologetes és que, si ara hi ha un problema social, amb la marihuana n’hi haurà dos. La joventut dels estrats més vulnerables i amb menys alternatives de lleure serà la gran perjudicada.