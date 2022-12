Medicina sense distància

El valor del mercat mundial de la telemedicina augmenta sense parar. La monitorització remota de malalts està guanyant terreny, perquè és còmoda per a totes les parts, sense que se’n ressentin els tractaments. La pandèmia de la covid-19 va propiciar un creixement significatiu en aquesta demanda. L’altre factor que ha afavorit aquest boom ha estat la iniciativa governamental als països emergents. Per exemple, l’estiu passat l’administració índia va anunciar el pla per llançar un sistema d’incentius per a desenes d’entitats basades en la intel·ligència artificial i la salut digital. Gràcies a aquests projectes, moltes companyies han pogut intensificar la investigació i el desenvolupament de solucions que van més enllà de l’emergència mundial pel coronavirus, encara que les seqüeles es continuen notant. Així, proliferen els problemes de salut mental que requereixen atenció urgent o continuada. De fet, només el 2020 hi va haver un increment del 25% en diagnòstics d’ansietat i depressió, segons l’Organització Mundial de la Salut. Per als pacients d’edat avançada, aquestes mesures són molt apropiades. Si s’eviten els desplaçaments fins als centres hospitalaris, es minimitzen els riscos d’infecció, una causa comuna de complicacions i fins i tot de morts en una població tan sensible com aquesta.