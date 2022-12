Dotze acocoanys

Aquests dies de festius i ponts eterns, preàmbul de les festes nadalenques, l’Acocollona’t, el Festival de Cinema Fantàstic i de terror de Girona, celebra la seva dotzena edició. Dotze anys ja comencen a ser uns quants anys, moltes anècdotes i incomptables emocions. Després de les tres últimes edicions quasi en blanc degut a una assistència de públic sota mínims (la del 2019 va coincidir amb la publicació de la sentència judicial de l’1 d’octubre, i les dos següents, la del 2020 i la del 2021, amb les dificultats d’una pandèmia poc menys que provocada), el festival intenta recuperar aquest 2022 la normalitat i, sobretot, l’afluència del seu públic fidel. Malgrat que alguna veu sobreexcitada del grup socialista de l’Ajuntament de Girona ha començat a escampar que el consistori es vol treure de sobre el festival (i venint d’on ve, que no fos una parafonia!), l’organització ha fet cas omís i ha tirat pel dret per dissenyar un programa ple de noves activitats pensades per atreure a tota mena de públics, com per exemple un concurs de curtmetratges adreçat als centres educatius, una xerrada sobre psicofonies al refugi antiaeri, un «revival» del film REC, rutes pel barri jueu tot revisitant de manera teatralitzada les seves principals llegendes, un concurs de pintura ràpida, i una trobada de crítics de cinema i sèries de terror i fantàstic, entre d’altres, i tot plegat s’ha fet, a més, sortejant una nova i previsible problemàtica: la manca d’un espai òptim per projectar cinema de manera regular. Efectivament, l’Acocollona’t ha marxat de la que ha estat la seva seu durant els últims anys, els gèlids Cinemes Albèniz Plaça, que tot i reobrir-se fa uns mesos per albergar el sempre reeixit i estimat per tots i totes Festival de Cinema de Girona, sembla que han tancat definitivament les portes. O no. O una mica. O jo que sé.

El cas és que l’Acocollona’t s’ha hagut de reinventar de nou per acabar-se establint a mig camí entre el Cinema Truffaut i el Centre Cultural La Mercè, però també al Refugi antiaeri, a l’Espai 22 de la Llibreria 22 o al Centre Cívic del Barri Vell-Mercadal, entre altres espais. I de moment bé. No queda altra. El punt final del festival, la cloenda, se celebrarà el pròxim dissabte 10 de desembre a l’Auditori Josep Irla (18 h), un altre nou racó gironí que s’obre al públic de l’Acocollona’t. Però abans, novament a La Mercè, tindrà lloc una d’aquestes mencionades noves activitats de l’edició d’enguany, l’Acococrítics, la primera trobada de comunicadors i comunicadores sobre cinema fantàstic i de terror en tots els seus formats, una jornada, aquesta, en què es vol reivindicar, també, el paper de la dona en aquest gènere a través d’una taula rodona sobre problemàtiques i referents femenins. La trobada també comptarà amb una vintena de podcasters, creadors de continguts i crítics tant de mitjans de comunicació tradicionals com de les noves tecnologies.