Una nit a la barrera

El president Pujol explicà molt gràficament, en unes declaracions de fa una pila d’anys que ara ha recollit David Trueba en el documental sobre la seva família, que «jo pensava que TV3 es faria d’una manera i es va fer d’una altra manera». L’única idea que de fet el president va tenir sempre clara sobre com havia de ser la televisió pública catalana és que fos una visió del món. Nacional, en català, però del món, rebutjant del tot el suggeriment del llavors vicepresident Alfonso Guerra de fer una televisió «antropològica» és a dir, folklòrica. Alguns anys més tard, quan Vicent Sanchis es féu càrrec de la direcció de l’Avui, va tenir la mateixa idea, la mateixa ambició que el president Pujol havia tingut amb TV3, i va incorporar veus i estils diferents al diari, fins l’extrem que va tenir el sentit de l’humor i la paciència de publicar els meus articles. Tot ho fèiem des de Catalunya, i amb Catalunya com a eix referencial (no dèiem «el govern català»), però projectant-ho al món.

Avui vivim en una Catalunya que sembla que aquest esforç no s’hagués fet. La regressió carlina, ruralitzant, dels presidents Puigdemont i Torra ha fet molt de mal i no només a la política i a l’economia sinó al més íntim comportament dels catalans. Els periodistes de l’era Pujol o de l’era Sanchis –els periodistes, els polítics, els artistes, els empresaris– sabíem comportar-nos a tot arreu, havíem viatjat, no hi havia cap ambient que ens resultés estrany i vam prendre possessió de la ciutat i del que en podríem dir la modernitat d’aquella època. El director de l’Avui anava a El Bulli i el director de La Vanguardia –Antich– al Racó de Can Fabes. El director de l’Avui tenia taula a L’Ambroisie a l’hora de dinar i si Antich hi volia anar havia de ser dissabte i a la nit, com les barjaules. Hi havia una superioritat i era la nostra. Amb un diari en català i fet des d’un sistema de referències català es podia «conquerir» el món perquè hi havia una vocació universal, és a dir, normal. Com la de qualsevol altre diari.

Ara, com deia, aquest esforç sembla que no va existir perquè la nit de dimecres era al Dry Martini i tot d’un plegat van entrar uns nois de l’Ara, amb un posat que feia llàstima, com esperant que arribés el pastor els cridés el «jau, Coloma». Va ser un espectacle espantós, de nois com orfes, extraviats, atabalats a la gran ciutat. No sabien com seure, ni què demanar. Anaven vestits amb camises de quadre gruixut i ample, desmanegats, com si vinguessin de feinejar al tros. Un d’ells, el més ganàpia, Pla Nualart, va marxar de tant com desencaixava en la nit i segurament intimidat per la meva presència. Els altres es van amuntegar en una taula massa petita, els uns en un sofà, els altres en una cadira i dos o tres en escambells situats a l’altra banda d’una barrera, destruint l’ambient del local, com feien els camperols que baixaven per les manifestacions de la Diada a la capital, i que després de dinar a terra es posaven a jugar a futbol amb boles fetes del paper de plata als parterres de la Diagonal. Van ser uns anys durs, complicats, que ara en certa manera hem superat, però encara ens queden aquests tics selvàtics, aquest somni d’Alfonso Guerra fet realitat, aquesta Catalunya reduïda als límits estètics, mentals i morals de la fira del càntir pels seus propis soldats.

El president Pujol i jo vam treballar molt perquè no us acabéssiu comportant com una colla d’arreplegats. Us vam ensenyar el nom de cada cosa, us vam prendre de la mà i us vam dur a la Rive Droite i al Upper East Side. Vam gastar molt de temps i molts diners perquè sabéssiu entrar als llocs manant i establint com havien de ser les coses no només per a vosaltres sinó per a tots, a partir d’aquell instant. No va servir de res. Ens va servir a nosaltres, és clar, però vosaltres sempre com torneu de tancar les oques i és difícil no confondre-us amb el bestiar.

Em sap greu perquè el folklore deprimeix, enfonsa, t’allunya del poder si no tens prou força i vosaltres no teniu prou força: no teniu cap força. Em sap greu perquè qualsevol país normal s’ha de basar en la continuïtat i jo sóc una continuïtat del president Pujol, de Lluís Prenafeta, de Vicent Sanchis o de Macià Alavedra i aquests nois que dimecres van irrompre al Dry són una continuïtat del Manelic que ha mort el llop i de tot quant trabucaire. Van fer una llàstima més enllà de l’escarni. Bordegassos malgirbats buscant un lloc al món i no trobant-lo. No és casualitat que l’Ara sigui el diari que és i que faci papers d’estrassa com el que va fer amb Joan Ollé, acusant-lo falsament d’abusar de les seves alumnes i causant-li la mort amb tota aquella infame col·lecció de mentides.

Hi ha una carlisme destructor, potser no tant per a d’altres països, però sí per a Catalunya, que sempre perd quan s’embosca, quan sent la terra profunda i pren decisions de boira que no s’alça, de matí, a les extenses planures. Aquells nois que dimecres semblaren senglars baixant de Collserola a furgar contenidors de restes orgàniques era obvi que no estaven en condicions d’escriure ni de pensar una informació política intel·ligent, crítica, equànime, que comprengui Catalunya en el context del seu temps; ni eren capaços d’entendre cap subtilesa que anés més enllà del roc a la faixa i del victimisme complaent.

Així no es fan països, ni diaris, ni visions del món. Així es fan esplais, calçotades i caus, que es on viuen els rosegadors. Hi ha un infortuni que en podríem dir «de periodista de l’Ara» i que desmenteix qualsevol possibilitat que no acabi tot rodolant cap a l’estable.