Òrgans d’igualtat forts per combatre la discriminació a la UE

Les actuals normes d’igualtat de la UE exigeixen la creació d’organismes nacionals de promoció de la igualtat en tots els Estats membres de la UE. Aquestes institucions han estat necessàries i valuoses per a l’afirmació del principi de no discriminació de les persones i l’adopció de polítiques d’igualtat per part de les autoritats públiques i les organitzacions privades.

Molts Estats membres han fet possible que els seus organismes d’igualtat exerceixin un paper determinant i es converteixin en centres clau de coneixements especialitzats i suport en les denúncies de discriminació. Tot i que hi ha nombroses bones pràctiques, el panorama dels organismes d’igualtat a la UE es caracteritza per una gran diversitat, en la qual, lamentablement, també hi caben una independència insuficient i competències limitades. Això és degut al fet que la legislació vigent recull únicament criteris mínims sobre competència i independència sense fixar normes.

Aquesta situació crea disparitats en la manera com es recolza a les víctimes en el conjunt de la UE. Construir una Unió de la igualtat implica garantir que les persones de tots els estats membres gaudeixin d’un nivell mínim comú de protecció contra la discriminació, amb drets de recurs comparables.

A través d’una nova iniciativa legislativa adoptada aquesta setmana per la Comissió Europea, volem que els organismes d’igualtat desenvolupin tot el potencial, contribueixin eficaçment a l’aplicació de les normes d’igualtat de la UE, ajudin les víctimes de discriminació a accedir a la justícia, participin en activitats de prevenció i promoció, sensibilitzin sobre el dret a la no discriminació i ampliïn els coneixements i capacitats de les entitats públiques i privades.

Això és necessari, ja que la percepció de la prevalença de discriminació per raó d’orígens racials o ètnics, orientació sexual, religió o conviccions, discapacitat o edat és elevada i oscil·la entre el 59% i el 40%. L’absència de denúncies per discriminació continua sent un problema generalitzat i són molts els incidents que passen desapercebuts.

La discriminació té un cost per a les persones, la societat i l’economia. Davant l’escassetat de mà d’obra i les mancances de capacitats, cal abordar els reptes que es plantegen des de fa temps a la participació en el mercat laboral de les dones, les persones amb discapacitat, els gitanos i les persones d’origen migrant. Aconseguir la igualtat a la vida quotidiana de les persones és una gran oportunitat per a un creixement integrador i sostenible. I el reforçament dels organismes d’igualtat forma part de la solució.

La legislació proposada per la Comissió Europea sobre normes destinades als organismes d’igualtat millorarà la manera en com aquests operen. Els Estats membres hauran de garantir que la independència dels organismes d’igualtat quedi sempre a resguard, que aquests rebin un finançament adequat i que se’ls confereixin les competències necessàries per ajudar eficaçment a les víctimes de discriminació.

El suport dels organismes d’igualtat als ciutadans que són víctimes de discriminació ha de marcar un abans i un després. Els serveis prestats pels organismes d’igualtat hauran de ser gratuïts i accessibles per a totes les víctimes en igualtat de condicions, sense barreres.

Els organismes d’igualtat hauran de facilitar a tots els denunciants informació i una avaluació preliminar del seu cas. Tots ells podran proposar determinades possibilitats a l’hora de perseguir els casos de discriminació, des d’intentar assolir una solució amistosa entre les parts fins a investigar més a fons, emetre dictàmens o decisions vinculants, o recórrer a la justícia.

Amb les nostres propostes, els organismes d’igualtat podran tenir un paper fonamental en la creació i intercanvi de coneixements. Les institucions públiques estaran obligades a consultar a aquests organismes de manera transparent i oportuna sobre les qüestions relacionades amb la igualtat, i a tenir-ne en compte les seves recomanacions.

Aquests organismes poden contribuir a millorar la recollida de dades sobre igualtat, que és crucial per al seguiment i l’elaboració de polítiques amb coneixement de causa. Els seus informes periòdics sobre la situació de la igualtat de tracte i la discriminació ajudaran a donar llum sobre els reptes que cal abordar.

Si fem bé les coses, els organismes d’igualtat no només podran lluitar contra la discriminació a curt termini i en casos individuals, sinó que podran ajudar als Estats membres a integrar el principi d’igualtat i a promoure el progrés a mitjà termini cap a societats cohesives basades en l’equitat i la inclusió.