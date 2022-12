Pressupostos, incompareixences i pureses

El govern d’Espanya va presentar els pressupostos el 6 d’octubre i el seu tràmit parlamentari ha trigat dos mesos i per l’aprovació definitiva encara queda el tràmit del Senat que s’espera per abans que acabi l’any. En el cas Catalunya els pressupostos es van presentar el 8 de novembre (un mes més tard que els d’Espanya) i no sembla possible que s’aprovin abans d’acabar l’any. La sortida de Junts del govern ha deixat l’executiu en mans d’ERC amb el suport de només 33 diputats dels 135 que integren el parlament. Això va fer decaure el projecte que estava confeccionant el conseller Jaume Giró de Junts. Natàlia Mas s’ha pres el seu temps per fer els seus.

Hi ha també el camí tortuós seguit per ERC per intentar trobar els suports necessaris. Si a Madrid hem assistit a una negociació durant dos mesos a Catalunya hem assistit a una comèdia. Amb la baralla entre ERC i Junts de fons han jugat a responsabilitzar l’altre per no pactar els pressupostos. Estava clar que, després de sortir del govern, Junts no donaria suport als pressupostos i ERC ha jugat al gat i la rata amb el grup socialista que és l’únic que els podia donar els vots necessaris. Només fa uns dies que els socialistes disposen de les dades per poder, finalment, posar-se a negociar. Diuen que el principal factor de distorsió ha estat Junqueras, un dels màxims responsables del cordó sanitari als socialistes. I ara ERC, que han retardat tant com han pogut les negociacions, té pressa. Illa, que ha insistit reiteradament en la seva disposició a negociar-los pel bé de Catalunya, demana calma per fer bé les coses.

Un incís sobre Junqueras i els seus vetos, s’han fixat que a Madrid no queda ningú dels que manaven a la tardor del 2017? Per contra aquí els líders del procés s’agafen als càrrecs, volen seguir manant. Per avançar potser aniria bé que fessin un pas al costat. Espero que l’acord al qual ha arribat la Generalitat amb sindicats, patronal i entitats socials, serveixi per arribar a un acord pressupostari, Catalunya en les circumstàncies actuals els necessita més que mai.

Mentrestant Catalunya perd empenta. S’acaben d’adjudicar les seus de l’agència espacial i de l’agència de supervisió de la Intel·ligència Artificial i a Catalunya, s’han presentat les candidatures de l’Hospitalet i Barcelona però tard i sense un suport clar del govern de Catalunya, sense jugar fort per tenir opcions d’obtenir resultats. No parlaré de la força que podia tenir una candidatura per l’agència espacial, hauria d’estudiar el tema amb més profunditat, però puc dir que la de supervisió de la IA podia estar avalada per un substrat científic i tècnic d’alt nivell. Catalunya té estudis d’IA acompanyats de grups de recerca potents a totes les universitats, té l’Institut d’investigació en IA del Consell superior d’investigacions científiques, i el centre de supercomputació. Barcelona ha sigut seu de múltiples debat sobre les fortaleses i els límits de la IA, d’un d’ells en va sortir la «declaració de Barcelona» que va tenir un important impacte a Europa. També té, segons un estudi dels departaments d’empresa i del d’acció digital, 179 empreses en aquest sector (entre start-ups i grans empreses) i la Generalitat ha elaborat una estratègia per potenciar la IA. No puc entendre per què Barcelona amb el suport de la Generalitat no ha presentat una candidatura potent buscant tots els suports que podia aconseguir.

Desaprofitar oportunitats és una de les nostres especialitats com a país. Manuel Pérez sobre el pacte del Majèstic entre Pujol i Aznar explica que Aznar portava una carpeta on hi havia un seguit de possibles concessions importants per a Catalunya i que Pujol no li va demanar res més que algunes petiteses i que nomenés algunes persones, Aznar ni tan sols va obrir la carpeta on tenia el que considerava temes importants. Ara ho tornem a repetir per incompareixença. ERC només negocia la situació dels protagonistes del procés, i mentrestant acabem de perdre tot el potencial innovador i de llocs de treball que podia suposar l’agència per Catalunya.

A mesura que la puresa envaeix nous espais molts independentistes se senten perduts. El President Aragonés ja no va a les manifestacions de l’onze de setembre perquè no l’escridassin, l’ANC convoca una manifestació contra la reforma del delicte de sedició i Òmnium diu que no s’hi afegirà. La Presidenta de l’ANC vol presentar-se a eleccions per representar els purs, encara que sigui a costa de malmetre una mica més l’independentisme. Entenc el desconcert de molts llacistes. Em recorda el que diu Gaziel en un article-dietari en que descriu com va viure els fets del 6 d’octubre del 1934. Intentant explicar les contradiccions que es produïren diu «a altes hores de la nit del 7 (poques hores abans de rendir-se) a la ràdio algú en nom del govern implora als pobles propers a Barcelona què enviïn reforços» i continua «Com podien venir a altes hores de la nit, sense saber què fer, ni a on ni a qui dirigir-se? I així estàvem milers de catalans, desconcertats (.) i sense poder fer res. I a la ràdio desprès d’aquesta notícia el locutor deia: I continuem amb les flors de Maig de Clavé i altres cants «patriòtics» (.) Crec que mai més podré escoltar, sense un estremiment, aquestes melodies».

Crec que Gaziel també entendria el desconcert de molts independentistes de bona fe. No cal dir que l’independentisme sempre ha sigut un moviment romàntic del que alguns líders s’han servit per arribar al poder. Però la política no va de sentiments sinó de fer coses per modificar la realitat i canviar-la en la direcció que cada grup proposi, els sentiments no són objecte de la política. El xoc entre un moviment sentimental i la realitat sempre ha portat al desastre.