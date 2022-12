La incoherència de l’avi Trias

En Xavier Trias i Vidal de Llobatera es presentarà amb tota seguretat a les eleccions municipals de la primavera vinent com a candidat a l’alcaldia de Barcelona per Junts per Catalunya (JxCat), segons les meves fonts. Cosa distinta és que la majoria dels mitjans de comunicació barcelonins segueixin fil per randa, obscenament, el patró dissenyat pel propi candidat; vull dir el petit espai que va de la probabilitat a la plausibilitat, però sense avançar el que tots ells ja saben: Trias serà el candidat. Però ho amaguen. Només el propi Trias podria fer marxa enrere. Aquesta possibilitat depèn de les enquestes, començant per les pròpies, com va dir ell mateix a Catalunya Ràdio el 18 d’octubre passat: «faré una enquesta i si tinc possibilitats em presentaré, i si no, no. No té sentit que em presenti si no tinc possibilitats de guanyar». O el que és el mateix: si els algoritmes socielectorals no en són favorables, busqueu-vos un altre candidat, i santes pasqües! Ni les estàtues de la illa de Pasqua tenen un rostre tan dur com el d’aquest saltimbanqui de la política. O és alcalde o per què presentar-se?

La desraó l’ha acompanyat sempre, com veuran. L’avui independentista va encapçalar la candidatura de CCOO, vinculat al PSUC, quan les primeres eleccions sindicals celebrades a l’hospital de la Vall d’Hebron (1978), circumstància que «pot sorprendre a més d’un», segons que el propi Trias diu a Biografies rellevants del nostre temps, editat per Àngel Font, l’any 2016.

Sorprendrà a molts aquesta màcula sindicalista-comunista del Trias d’aquells anys, però no pas a qui signa aquest article d’opinió. M’explico: Quan als voltants dels anys 1975 i 1976 Convergència Democràtica de Catalunya apareix en públic, sobretot amb motiu de les primeres eleccions democràtiques de 1977, en Xavier Trias no militava en aquest partit i tampoc n’era membre l’any 1979, quan les segones eleccions generals democràtiques. En aquells temps, sota la fórmula de coalició electoral anomenades respectivament Pacte Democràtic per Catalunya i Convergència i Unió, CDC era, diguem-ho clar, un partit perdedor davant el PSC-C i el PSUC. En Trias s’apunta a la formació que lideraven Jordi Pujol i Miquel Roca una vegada aquesta guanya sorprenentment les eleccions a la Generalitat de Catalunya en coalició amb Unió Democràtica de Catalunya (1980), i el conseller Josep Laporte el crida per conformar el seu equip l’any 1981. No he sabut trobar quan s’afilia a CDC, però tot indica que ho fa quan s’incorpora al Departament de Sanitat. Abandonà el sindicalisme filocomunista per pujar al carro guanyador.

Faria el mateix molt temps després saltant al PDeCAT tot fugint de l’incendi que provocà la destrucció de CDC i més endavant posant un peu en aquesta formació i un altre a la Crida Nacional per la República, segons Viquipèdia, per un «per si de cas».

Més endavant, «quan els partits comencen a concretar els caps de llista per a les eleccions municipals», segons que va apuntar VilaWeb al donar la noticia el 10 d’octubre d’enguany, va estripar el carnet d’aquell partit a l’objecte d’afiliar-se a la formació liderada per Carles Puigdemont i per Laura Borràs. Cavall potencialment guanyador no era el PDeCAT; JxCat, potser sí, es devia dir. De nacionalista moderat a independentista irredempt; d’anar als sopars d’Estat amb esmòquing i corbatí del rei Joan Carles I al Palau Reial de Madrid a republicà català. D’obrerista roig a catalanista acomodat, segurament parlant a casa en castellà, per després ser nacionalista i recentment un independentista «de tota la vida». Tot per voler ser algú; millor, per sentir-se algú.

La coherència no és el seu fort, però la desmemòria, sí. Vegin: el dia 13 de març de 2016 va deixar escrit que «tinc seixanta-nou anys, quatre fills i nou nets i ja no em puc permetre fer el ridícul amb maniobres polítiques de dubtosa justificació», i també que «ara faré setanta anys, però encara tinc moltes coses a fer. En política, treballaré perquè el partit polític que represento, Convergència Democràtica de Catalunya, es mantingui unit i consolidi el seu espai ideològic, amb el mateix nom o amb un de nou (...) Quan acabi aquest cicle –pas de CDC a PDeCAT– tindré ja setanta-tres anys i serà l’hora de jubilar-me, perquè ja tocarà i perquè els que estem a primera fila no hem de ser un tap per als que estan a la segona esperant el relleu de la torxa».

Doncs bé, quan les eleccions del 28 de maig de 2023 es trobarà a prop de fer-ne 78 d’anys, i sí, haurà estat un dels molts embussos i obstacles per a molta gent que volia/vol fer política sense la incòmoda presència dels seus avis. Política honrada, s’entén.

En Xavier Trias és més passat que futur. Barcelona ja no és la ciutat que va deixar després de ser el seu alcalde i tampoc ho és la Catalunya que va conèixer quan el seu pas pels governs del president Jordi Pujol. Han passat massa pantalles, com diuen els postmoderns, com per ara ressorgir de les cendres i oferir futur quan ell va pertànyer a un temps per purificar on va integrar la camarilla pujolista que va mirar cap a l’altre costat quan no tocava.

Embolicar-se en la bandera del «voteu-me perquè soc un màrtir de la policia patriòtica del PP» no li privarà de què molts veïns seus li recordin que un dels seus tinents d’alcalde, l’Antoni Vives i Tomàs, fou condemnat a dos anys de presó i d’inhabilitació per haver contractat indegudament persona ideològicament propera a canvi de no fer res i cobrar 155.067 euros bruts/any, i, endemés, que ara es troba a les portes de ser jutjat per l’Audiència Nacional per l’endimoniat 3%. El present demana nous lideratges per a construir el futur. En Trias faria bé endreçant-se a casa seva.