Ineptes als jutjats o al ministeri

En poques setmanes, l’Audiència Provincial de Girona ha absolt diversos acusats de delictes sexuals i d’estafa per falta de proves. En les resolucions, els magistrats alerten de deficiències greus durant la instrucció dels casos, moment en el qual es van deixar de practicar diligències que haurien pogut aportar càrrega probatòria contra l’acusat. Desconec si els jutges d’instrucció i els fiscals són ineptes, poc preparats o van sobrepassats de feina. M’agradaria pensar que la darrera opció. En aquest cas, la ineptitud la trobem als governs que no inverteixen en la millora de la justícia.

De fet, les últimes dades del Poder Judicial indiquen que els jutjats gironins tenen prop de 57.000 casos pendents de resoldre, un 23% més que l’any 2020 i un 16% més que fa un any. A l’altíssima càrrega de treball de molts tribunals s’uneix el problema històric i estructural de falta de mitjans, que es nota tant en l’àmbit material com en les plantilles. A Girona, hi ha a més una elevada volatilitat laboral ja que molts funcionaris que s’han tret l’oposició prefereixen traslladar-se a províncies amb menys càrrega de treball i un cost de la vida menor. I quan un professionals abandonen el jutjat, deixa els assumptes sense resoldre per al següent. D’aquesta manera, els jutjats van acumulant encara més càrrega. Un cercle viciós que els condemna al col·lapse.