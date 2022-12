Aquest any hem pogut observar com la inflació continua afectant de manera significativa a l’economia dels ciutadans espanyols, on s’observa una pujada de preus en tots els comerços. Per tant, l’economia espanyola es veu afectada i en una previsió de crisi en els pròxims mesos, creant una certa por entre la societat, generant un desconcert davant la futura situació econòmica del país. Vol dir això que tornarem a viure una situació econòmica com la 2008? O potser haurem de trencar guardioles i començar a utilitzar els nostres estalvis? Aquests dubtes encara volten sense ser resolts mentre que l’ambient en la política nacional i mundial està fent fum, on el posicionament dels polítics està opac davant el cicle alcista i una guerra on no es veu el final. I nosaltres com a ciutadans som espectadors d’aquesta situació on ens esquitxa cada decisió dels governs que lluiten entre ells sense tan sols pensar en les conseqüències que pateixen els seus ciutadans, mentre que com a espectadors i afectats de les seves decisions de govern, encara esperem les promeses i els canvis que ens fan cada vegada que s’apropen les eleccions.