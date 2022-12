Precarietat laboral, precarietat de vida

Quan parlem de precarietat laboral és important aclarir de què estem parlant, perquè generalment només es fa referència a unes determinades condicions de treball, com per exemple la temporalitat en l’ocupació. L’estat espanyol és líder europeu en temporalitat laboral. Això pot ser correcte sempre i quant només aquesta condició sigui la que impedeix portar un estil de vida digne, dificulti satisfer les necessitats bàsiques de manera òptima i privi de portar un nivell de vida suficient segons els estàndards de vida de la societat en la que vivim i ens desenvolupem. Però la precarietat laboral s’ha estès a una varietat de situacions que cal considerar en el seu conjunt.

Quatre dimensions o manifestacions de la precarietat laboral que podem destacar són: la inseguretat en el treball, la insuficiència d’ingressos salarials, la degradació de la situació laboral (jornada, horaris, salut, intensitat, etc..) i la insuficient protecció social. Totes elles de forma aïllada o conjunta reflecteixen situacions de precarietat laboral, de manera que les accions per afrontar-la no han d’anar orientades a una sola dimensió sinó a totes elles conjuntament. El repte és important.

Quan el tema se centra només amb la temporalitat s’adopten mesures centrades a la seva reducció, com està passant actualment per l’aplicació de la darrera reforma laboral, però ben segur que no son suficients. Cal veure si les situacions d’indefinició temporal dels contractes i altres figures contractuals garanteixen una estabilitat laboral, professional i, sobretot, de vida. Quines garanties donen les actuals ocupacions per dur a terme l’estil de vida desitjat, o almenys normalitzat, en l’entorn en el que vivim i ens desenvolupem?. La creació de nova ocupació ha d’anar orientada a reduir els efectes de les quatre dimensions destacades anteriorment. Si no és així mantindrem els nivells de precarietat dels darrers anys i no avançarem cap a una millora generalitzada del mercat de treball i de les condicions de vida de les persones treballadores. Cal estar alerta.

La figura del treballador pobre ha estat emergint en els darrers anys com mai havia passat. A Catalunya ja afecta a un 10,8% de les persones que viuen dels seus salaris (12,4% a Espanya). La població jove té molt difícil la seva emancipació davant la falta d’autonomia personal i d’independència econòmica que suposen les condicions de treball que majoritàriament tenen. Les darreres dades diuen que l’emancipació juvenil arriba, de mitjana, a partir dels 29 anys. La població d’origen immigrant, les dones i la població amb baixos nivells de formació també són les que més pateixen aquestes circumstancies.

Tot plegat és fruit de la mercantilització del treball, on la dimensió objectiva domina a la subjectiva. El sentit objectiu del treball se centra en el conjunt d’activitats, recursos, instruments i tècniques de les que les persones treballadores se serveixen per a produir, es tracta de la part tècnica del treball mitjançant la qual se cerca la màxima productivitat i el màxim rendiment econòmic.

El sentit subjectiu se centra en l’actuar de la persona treballadora en quant ésser dinàmic capaç de dur a terme diverses accions que corresponen a la seva vocació personal. Segons aquesta dimensió el treball no depèn del què i com es faci ni de quin tipus d’activitat s’executi, sinó que la persona, com a ésser humà, és el subjecte del treball i per tant el valor del treball radica en la seva dignitat i en la dignificació humana de qui el realitza.

Aquesta diferenciació és decisiva per a entendre quin hauria de ser el fonament últim del treball i per a valorar si realment s’aconsegueix o no. Evidentment, la precarietat laboral no va en aquesta línia.

La rendibilitat econòmica del treball està en el centre de la presa de decisions sobre les contractacions laborals i les condicions en les que s’executa, posant al treball i a les persones al servei del guany i el lucre econòmic. El treball com a mercaderia al servei del benefici econòmic. D’aquesta manera, difícilment reduirem la precarietat laboral i mantindrem en la precarietat de vida a milers de persones que treballen per poder subsistir i satisfer les seves necessitats més bàsiques. Es tracta de garantir un dret que és universal, reconegut a la Declaració dels Drets Humans.