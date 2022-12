L’abril de 2019 el fundador i màxim responsable de la plataforma televisiva Netflix va venir a Madrid. Evidentment, el govern li va posar la catifa vermella reunint-se amb el rei i el president Sànchez. Un matí ens va ensenyar les seves noves instal·lacions de Tres Cantos, anant cap a la «sierra» madrilenya, a un grup de professionals del sector audiovisual. Es va organitzar un esmorzar a peu dret, de tal manera que tots poguérem intercanviar amb ell almenys una breu conversa. Un col·lega li va preguntar si era certa la llegenda que la idea de fundar Netflix hauria sorgit el 1998 quan el videoclub Blockbuster del seu barri el va multar amb 40 dòlars per retornar tard un film que havia llogat: Apolo 13. Llavors, emprenyat, hauria organitzat un sistema de lloguer de CD de pel·lícules que es rebien i tornaven per correu.

No va dir ni sí ni no però em va semblar que estàvem plenament al terreny de l’adagi italià: «se non è vero, é ben trovato». Després d’uns anys de creixement amb el servei per correspondència, Reed Hastings va aprofitar el desenvolupament d’internet (ell era un programador informàtic que ja havia fet diners amb una empresa de software) per passar de la bústia a l’streaming. És una de les grans paraules de moda, que ha canviat els nostres hàbits i ha entrat a casa. És la tecnologia que emprant la connexió amb internet permet accedir a tota mena de continguts audiovisuals o sonors gravats (una pel·lícula) o emès en directe (un partit de futbol). Per entendre’ns, si al principi dels temps d’internet un contingut «es descarregava» i restava a l’ordinador, aquí el seu rastre s’elimina un cop l’has vist o escoltat. Això si, hi pots tornar gratis o pagant, segons sigui.

La història de Netflix, com la de totes les grans plataformes de continguts que comparteixen la lluita pel favor dels espectadors a la televisió convencional és ràpìda i exitosa. Cadascuna amb un origen diferent. HBO fou la primera televisió de pagament per cable als Estats Units competint amb les tradicionals cadenes comercials americanes. En canvi, Amazon el que ha fet és afegir i oferir un contingut addicional audiovisual als subscriptors del sistema de compres. Disney, gegantesc productor de contingut,s ha abandonat el seu negoci convencional, la venda a tercers, per comercialitzar-ho directament a la seva plataforma. L’espanyola Movistar ofereix el paquet integrat de serveis de Telefònica amb continguts que s’obren als programes o esdeveniments esportius. Plataformes n’hi ha moltes més i algunes ja han deixat d’operar a Espanya per manca d’abonats.

Sovint, quan he de participar en algun acte públic parlant sobre la televisió, intento tenir a mà les dades actualitzades de consum televisiu i que enguany estan a les dues hores i mitja per persona i dia. Potser els sembla molt. Això és la mitjana, o sigui que per cadascú que no veu mai res, sigui Netflix o TV3, nova o vella televisió (un 5%) uns tercers l’han de visionar el doble per fer la mitjana. Però la manera de veure aquests continguts a part d’un aparell de televisió: telèfon, ordinador o una tauleta com l’Ipad està portant a una revisió de l’audiència real que encara pot ser molt més important.

Aquest món ha canviat des que vaig incorporar-me a Televisió Espanyola el 1990. El monopoli televisiu de TVE (idèntic al d’altres països europeus de l’entorn) ja havia estat trencat per l’aparició de les televisions autonòmiques i aquell any començaven a emetre les televisions privades: Tele5 i Antena3. Trenta-dos anys després de plena competència televisiva la televisió lineal, la convencional, aguanta. La capacitat de promoció de productes, el desig d’immediatesa i de coneixement de l’actualitat (per tant, influència política), la seguretat que dona a l’inversor publicitari, el poder interaccionar i opinar sobre programes i continguts en directe amb altres espectadors a través de xarxes socials els permet continuar operant sòlidament. Un 40% dels espectadors només veu televisió convencional. Un 25% la veu poc o mai. La resta l’alternen equilibradament.

La televisió publica britànica, la BBC, ha anunciat que en set anys només emetrà en streaming. Totes les cases hauran de tenir, per veure-la, un bon servei d’internet: adeu a les antenes. Mentrestant, Netflix i altres plataformes, anuncien la introducció de publicitat si es vol abaratir la subscripció i fins i tot es parla d’un canal amb continguts propis i publicitat emetent a la manera de la televisió de sempre. La conclusió evident és que els dos mons cada cop s’assemblaran més. I també que això passarà més aviat que tard i, per tant, la temptació de no sortir de casa per romandre davant la tele existirà.