El poder tou que guanya guerres (culturals)

L’any 1990 el professor de la Universitat de Harvard, Joseph Nye, va conceptualitzar per primera vegada el terme soft power o poder tou. Aquest concepte, clarament contraposat al hard power o poder dur, és molt utilitzat en relacions internacionals per analitzar les relacions de poder entre els diferents actors internacionals. Va ser a la seva obra Bound to Lead: The Changing Nature of American Power on va esmentar per primera vegada el concepte de soft power, encara que cal destacar que, en obres posteriors, com és el cas de Soft power: the means to success in world politics publicat el 2004 va continuar reflexionant-hi des d’una perspectiva teòrica. Segons va escriure Nye: «El poder tou és la capacitat d’afectar els altres per obtenir els resultats que es vol a través de l’atracció en lloc de la coerció o el pagament. El poder tou d’un país es basa en els recursos de cultura, valors i polítiques.»

Mentre que el poder dur persegueix modificar el comportament de tercers a través de l’ús o de l’amenaça de la força militar o del poder econòmic, el poder tou fa referència a la capacitat de persuasió que poden exercir els actors internacionals (i no només els estats ) amb recursos propis com la cultura, els valors, la imatge d’un país, la gastronomia, la cultura i els valors polítics i un llarg etcètera. Per a Nye, els Estats Units i Europa poden ser considerades potències toves, encara que els canvis geopolítics i l’emergència de noves hegemonies polítiques i culturals (com és el cas de la Xina, per exemple) podria modificar el mapa de potències toves actuals.

El mateix Nye descriu el concepte de Smart power o poder intel·ligent com aquella combinació equilibrada per part dels actors internacionals del hard i el soft power: «El poder a l’era de la informació global, més que mai, inclourà una dimensió tova d’atracció, així com les dimensions dures de coerció i d’inducció. La capacitat de combinar el poder dur i el tou de manera eficaç és el «poder intel·ligent». Estats Units va aconseguir desplegar energia intel·ligent durant gran part de la guerra freda. Ha tingut menys èxit a fusionar el poder tou i dur en el període des de l’11 de setembre.»

És important no confondre els termes de diplomàcia pública i de soft power com apunta el mateix Nye: «La diplomàcia pública és una eina important a l’arsenal del poder intel·ligent, però la diplomàcia pública intel·ligent requereix una comprensió del paper de la credibilitat, l’autocrítica i el paper de la societat civil en la generació de poder tou. La diplomàcia pública que degenera en propaganda no només no aconsegueix convèncer, sinó que pot soscavar el poder tou.» (Nye, 2008, p.108)

El procés de globalització i de digitalització ha situat la diplomàcia pública com una de les eines més utilitzades per part dels estats per posicionar-se a l’arena internacional. En paral·lel, l’emergència de nous actors d’influència i poder a l’escena internacional ha posat en qüestió el poder únic dels estats com a actors internacionals i els ha exigit assumir noves fórmules de presentar-se, promocionar-se i explicar-se. Els nous actors, com ara grans empreses, ONG, individus o grups organitzats a les xarxes socials com és el cas dels moviments globals per lluitar contra el canvi climàtic o la igualtat de gènere, tenen capacitat d’aconseguir el suport i la mobilització de la població mundial més enllà de nacionalitats i identitats nacionals.

A això s’hi afegeix la capacitat d’aquests nous actors per exercir el poder en aquest nou escenari internacional amb la creació i el manteniment de xarxes d’acció política integrades o la mobilització del suport popular que transcendeix fronteres. Hi destaca l’aparició d’un espai intermedi, allunyat del dret internacional, que barreja les dimensions locals amb la globalització. (...) En conclusió, els Estats no són els únics jugadors al tauler d’escacs. Lideren les accions de política exterior, però no són les més importants. Altres actors han començat a participar a l’arena internacional desenvolupant una política exterior intensa, valgui o no la denominació a l’ús. Els governs regionals, les multinacionals, les ONG, els lobbies, les ciutats i els individus participen i influeixen en les decisions que afecten la política internacional. Mouen fitxa per a la defensa dels seus propis interessos en l’esfera internacional.

El pes de la diplomàcia pública ha anat augmentant significativament en els darrers anys i res no fa pensar que la tendència de creixement es pugui invertir. Així ho expressa el professor Gregory Payne: «La diplomàcia pública és un altre sector en creixement i encara menys un fenomen efímer. Hi ha, és clar, vastes àrees de treball diplomàtic i moltes relacions bilaterals on els contactes amb el públic a l’estranger no tenen prioritat, però la quantitat de països que exploren el potencial de la diplomàcia pública continuarà creixent. Probablement, no sigui exagerat suggerir que aquest desenvolupament és un símptoma del fet que l’evolució de la diplomàcia ha assolit una nova etapa. Així doncs, aquells que veuen la diplomàcia pública com a propaganda postmoderna o com un servei de filtre a la darrera moda en la conducció de les relacions internacionals es perden un aspecte fonamental (...) en l’àmbit de les relacions internacionals.»

Diplomàcia pública i poder tou no són exactament el mateix perquè el poder tou no sempre es val de la diplomàcia pública, però la diplomàcia pública quasi sempre és una manifestació de poder tou. Poder tou també pot estar al servei de propòsits del món privat o de marques que tenen una forta ascendència sobre l’opinió pública. En aquests dies de futbol, qui dubte que els equips més destacats de futbol són poder tou en la seva capacitat d’influència i la seva potència econòmica. Són també diplomàcia pública? Depèn al servei de què posin la seva influència. En primer lloc, sol ser dels seus propis interessos i s’està construint unes noves realitats en les quals els equips són marques amb propietaris de països llunyans i jugadors aplegats dels confins del planeta. Però és marca, és poder tou, és actor global, no és diplomàcia estrictament al servei de cap Estat.