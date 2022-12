Coincidint amb el dia de la Puríssima, a la nostra Catedral va tenir lloc una especial celebració davant la concurrència d’un bon nombre d’assistents, a ben segur no tots fidels, però totes i tots, sentint-hi un mateix interès. Incomprensiblement –pel motiu que fos– la Patrona de Catalunya, és adir, la Verge Moreneta, no hi tenia dedicada cap capella; tot i que, segons sembla, la nostra Seu era l’única de Catalunya que tenia aquesta mancança.

La celebració ha coincidit amb el 75è aniversari de la seva entronització a la Basílica de Montserrat. Per això, a part de les corresponents autoritats eclesiàstiques locals, es comptà amb l’assistència de l’abat emèrit, el gironí Josep M. Soler. Així doncs, es donà per resolta la mancança, amb la seva dedicació. Hem parlat de l’assistència de fidels i no, tenint en compte que malgrat la laïcitat de la nostra societat actual, totes i tots la tenim com un símbol de Catalunya, i d’aquí ve la gran consideració que ens mereix. És el nostre estel i la nostra guia. Fent ús d’aquella dita: «Mai és tard, quan arriba». Ho agraïm als seus promotors. És el nostre parer.