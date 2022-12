I si els POEM estan mal fets?

Quan es parla d’impulsar l’eòlica marina a Catalunya, que no us enganyin: no és que disposem de nombroses alternatives d’emplaçament, com succeeix a l’eòlica terrestre. Només n’hi ha una, com s’ha encarregat de dir reiteradament la Consellera Jordà, i aquesta és la situada davant del Golf de Roses, a tocar del Cap de Creus. És a dir, parlar d’eòlica marina a Catalunya és parlar de situar aerogeneradors gegantins en una de les zones de més alta biodiversitat de la Mediterrània i d’un valor paisatgístic i cultural molt important.

Estem assistint a una veritable pressió sobre les administracions (Central i de la Generalitat) per un desplegament ràpid de les renovables en general i de l’eòlica marina en particular (malgrat que només suposa un 10% del que es vol instal·lar a l’horitzó de 2030). Dos exemples ben clars: les recents jornades celebrades a Girona d’Energies Renovables i Sobirania i ara fa uns pocs dies la publicació d’un manifest amb el títol «Renovables, o una Catalunya a la Cua». Entenc que és una campanya perfectament orquestrada, on seria interessant esbrinar qui hi ha al darrere per pagar les despeses, com a mínim de la pàgina web i també moltes altres. No penso respondre al manifest, ja que l’Antonio Turiel ho ha fet d’una manera molt contundent, amb el títol «Un manifest que ningú va demanar». Recullo només una idea que considero molt important: cap dels signants, malgrat que alguns són reconeguts en el camp de les ciències ambientals, cap és expert amb la política energètica o en el simple coneixement del sistema energètic.

La pressió (que també es fa a Madrid amb un altre manifest impulsat per la Patronal Eòlica) té com a principal objectiu l’aprovació dels anomenats POEM (Plans d’Ordenació de l’Espai Marítim) que ha de decidir on es poden situar els aerogeneradors en el medi marí. Aquest document és el veritable desllorigador de tot plegat; sense ell res es pot avançar en l’eòlica marina (malgrat que a la zona del Golf de Roses ja s’han presentat sis projectes que han avançat en la tramitació ambiental).

Els POEM es van sotmetre a informació pública al mes de setembre de 2021 i des de llavors, s’han incomplert moltes vegades les promeses de la seva aprovació (la darrera, abans que acabi l’any 2022; ja veurem). És a dir, portem ja 15 mesos perquè el Ministeri competent mogui els papers, doni resposta justificada a les al·legacions i aprovi definitivament els Plans. Ara, tota la pressió (a cop de jornades, declaracions i manifestos) està encaminada a aconseguir l’aprovació a corre-cuita: és igual si els plans són bons o dolents; l’important és que s’aprovin.

Personalment, penso que els plans són dolents en la seva formulació i a causa de l’allau d’al·legacions rebudes (moltes signades per científics de reconegut prestigi a l’àmbit de la biodiversitat marina, però també administracions locals i ONG’s ambientalistes), el Ministeri s’ho està pensant molt en el proper pas a fer, sobretot per evitar impugnacions i reclamacions a la Unió Europea que complicaria extraordinàriament l’acceleració de l’eòlica marina que alguns reclamen, sigui com sigui.

Us justificaré el perquè penso que els POEM estan mal fets. Us recomano llegir els documents. La idoneïtat de la zona enfront de Roses s’ha escollit en funció de nou criteris bàsics: tres tenen a veure amb el negoci del promotor (que bufi un vent suficient, que la fondària no superi els mil metres i que estigui propera a infraestructures terrestres adequades per l’evacuació de l’energia), quatre es relacionen fonamentalment en evitar interferències amb altres usos i la navegació tant marítima com aèria i només dos tenen una certa relació amb els valors de la biodiversitat de la zona: que no se situïn els aerogeneradors damunt de zones protegides (criteri que alguns impulsors critiquen dient que l’important és que es mantingui la funció de l’espai) i que generi poca interferència amb la pesca.

Però, quin hauria estat el resultat si s’haguessin aplicat altra mena de criteris? Per exemple: paisatge, presència de corredors biològics, fragilitat ecològica, riscos pel canvi climàtic, impactes ecosistèmics, reserva davant possible ampliació espais naturals, dinàmica de les masses d’aigua, patrimoni cultural, economia de la zona, etc. Ben segur que el resultat seria diferent, com ho va ser fa deu anys (a l’anterior POEM) on part de la zona que es vol fer servir es qualificava d’exclusió per les eòliques marines.

En conseqüència tenim una selecció de l’únic espai apte a Catalunya per l’eòlica marina totalment esbiaixat i depenent dels criteris que s’apliquen fins al punt que el que fa deu anys no podia ser, ara és qüestió d’impulsar-lo amb decisió. I no sembla prudent que un espai de tan elevada biodiversitat s’hagi escollit per criteris fonamentalment mercantilistes i de prudència davant la navegació; entenc que la prudència hauria de ser sobretot ecològica.

La prova que alguna cosa està mal feta en el plantejament dels POEM és el retard del Ministeri en la seva aprovació (qualsevol relliscada en aquest camp pot malbaratar totes les excessives expectatives generades entorn de l’eòlica marina) però també ho és la gran quantitat de diners que s’estan gastant alguns dels promotors per establir realment quin serà l’impacte ambiental d’aquesta mena d’instal·lacions. Donada la pobresa dels criteris emprats en la selecció de les zones aptes per l’eòlica marina, ara estan fent estudis de geofísica, bionomia, censos i altura de vol de les aus, migracions de cetacis, models del comportament de les masses d’aigua, valoració del recurs eòlic, simulacions del paisatge, etc.

Què passaria si en aprofundir en el coneixement científic del medi el resultat (aquí al Golf de Roses o a qualsevol altre indret) resultés que la suposada bondat dels enclavaments de la que brama els POEM no fos real?

Deixo la pregunta pels aficionats construir manifestos...