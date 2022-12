Si no vigiles, pots acabar molt malament amb tu mateix. Viure sense pensar en el que fas, dius, transmets, pot arribar a ser una rutina que no controles perquè ni te n’adones de que ho pateixes. No és aparentment greu però si que et pot portar a llocs i situacions inversemblants (hospitals, psicòlegs, divorcis, etc).

Vull dir que per exemple: si decideixes caminar cada dia perquè fer exercici és molt sa però no controles tot el que va sentint el teu mateix cos, al final pots acabar lesionat sense saber ben bé el perquè. Si mires la televisió moltes hores sense captar el seu missatge, pots arribar a tenir la ment embotida i pots arribar a ser incapaç de fer un control del que reps! Si mires al mòbil tot allò que t’envien sense demanar-ho i al observar-ho quasi que ni captes el seu contingut, diria que no et reportarà massa res, només uns moments de lliures pensaments però gens creatius. És allò que el cap d’uns moments no recordes una visió que t’interessava inesperadament. Cal fer atenció a tot allò que ens envolta! En canvi, llegir ajuda molt a enfortir la ment perquè si ho fas sense atenció, el cap de poc ho deixes estar. És un bon exercici per viure més despert!