Balanç turístic 2022 a Lloret

El balanç de la temporada turística 2022 a Lloret de Mar és contradictori. És cert que s’han recuperat visitants i pernoctacions, però sense arribar a les xifres del 2019.

Així, segons dades de l’INE, de gener a octubre d’enguany van arribar 925.309 turistes i 1.151.978 en el mateix període de l’any previ a la pandèmia. És a dir, 226.669 menys.

Les pernoctacions durant aquests mesos van ser 3.847.821 i 5.184.917 respectivament. En total, 1.337.036 menys. En termes percentuals, és una disminució del 19,68% de visitants i del 25,79% de pernoctacions. Per tant, gairebé s’ha perdut una cinquena part de visitants i una quarta part de pernoctacions en relació amb el 2019. Doncs, encara gràcies!

Cal ressaltar que els visitants espanyols han augmentat un 9,63% mentre que els estrangers han disminuït un 29,53%. Pel que fa a les pernoctacions, han minvat un 5,67% les dels espanyols i un 26,12% les dels estrangers.

Si es computen els mesos de juny, juliol i agost es comprova com els estrangers disminueixen en 92.854 visitants i en 510.665 pernoctacions en relació amb el mateix període del 2019.

Aquestes xifres confirmen Lloret com una destinació de sol i platja, però mostren que ha perdut pistonada i encara no ha recuperat el turisme de baix cost, que és el gruix de la demanda.

A la vegada, hi ha allotjaments hotelers que ho han passat molt malament els dos anys fatídics i, o s’han venut o romanen tancats per no haver obtingut prou suport de les administracions.

Si es compara amb l’any 2019, en el mes d’agost els establiments oberts van passar de 114 a 104 (10 menys); les places hoteleres de 32.220 a 29.190 (3.030 menys) i les habitacions de 15.131 a 13.628 (1.503 menys). Les dades anteriors han incidit en una disminució de 453 (un 12,5% menys) del personal ocupat. De cara a l’hivern, mala peça al teler per a les famílies.

Continuem l’anàlisi amb la comparació de dos indicadors sobre rendibilitat corresponents al 2022 i 2021. El primer, els ingressos per habitació disponible (RevPAR), en el mes d’agost d’enguany va ser de 109,22 euros quan en el mateix període del 2021 va ser de 77,01 euros.

El segon, la tarifa mitjana diària (ADR), en el mes d’agost d’enguany va ser de 122,59 euros quan en el 2021 va ser de 108,40 euros. És indubtable el creixement d’aquests paràmetres.

Per tant, és evident que, amb excepcions, la majoria dels empresaris dels allotjaments hotelers han aprofitat una conjuntura favorable, propiciada per les ànsies de viatjar després de dos anys de restriccions, per recuperar una part dels beneficis perduts durant la pandèmia.

Ara bé, la majoria del turisme és el de sempre: jove, disbauxat, sorollós i amant del mam.

Les coses són com són, amics!