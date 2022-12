A enriquir-se toquen

Cada vegada posen més difícil ser un delinqüent com Déu mana, corre més la reforma del Codi Penal eliminant delictes, que les meves ganes de cometre’ls, i a fe que no són poques. Violadors al carrer, sediciosos perdonats, i quan em dic, «almenys malversaré alguna cosa, a veure si així», resulta que tampoc, que en un tres i no res malversar no serà punible. Al final estarà ben vist i tot. Que consti que voluntat de malversar no me’n falta, però per a això és obligatori ser un càrrec públic, i entre que m’hi presento, em nomenen i juro el càrrec, ja se m’haurà passat l’arròs.

Es veu que a ERC no li agrada que s’usi el delicte de malversació per perseguir l’independentisme, la qual cosa, traduït, significa que el Governet ha de tenir la possibilitat de destinar a qualsevol vel·leïtat relacionada amb la republiqueta -un referèndum, una caixa de resistència, uns viatges pagats- uns diners que estava previst que es dediquessin a sanitat, educació o serveis socials. No als seus sous, que aquests estan blindats. Ja que fa lleig legislar només per a afavorir als llacistes, el millor és fer-ho per a tots, i que cada polític de cada partit pugui disposar del pressupost segons el seu particular entendre.

Per compensar aquesta finestra oberta al robatori continu, es crearà el delicte d’enriquiment il·lícit. Tranquil·litzin-se els polítics que en llegir això han patit un episodi de taquicàrdies i suor freda. El Govern, atent sempre a les necessitats dels servidors públics, el limitarà als qui després d’exercir el càrrec s’hagin enriquit en més de 250.000 euros, sense demostrar-ne l’origen. És a dir, si s’han enriquit de 245.000 euros, no cal que ho justifiquin. Si superen tal xifra, tinguin la prudència de fabricar una bona excusa i no se’n parli més. Que el límit siguin 250.000 euros, que ni vostè, lector, ni jo, veurem en la vida, deixa clar que polítics i legisladors viuen en un món diferent del nostre. L’avantatge és que la xifra de 250.000 ens és tan aliena com 250 milions, així que tant se’ns en fot.

Aviat, en prendre possessió d’un càrrec públic s’usarà la fórmula ideada per Henri Monnier: «juro sostenir i defensar les nostres institucions i, si és necessari, combatre-les». O arruïnar-les per poc que pugui, afegeixo jo, ara que se’ns obre la possibilitat.