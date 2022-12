Vivim una època que molta gent parla i viu la vida d’una manera molt teòrica. Vull dir que, per a ells, és més important tot el que diuen els seus mòbils i xarxes socials que no pas un fet real. A més a més, quan miren la televisió per les seves pantalletes, els hi confirma molt sovint el que ells es creuen que ja sabien. Pot ser vaig errat però em sobta molt veure a quasi tothom, caminant a prop del mar o per a les muntanyes, mirant els seus mòbils o senzillament fent-se un autoretrat. No hi estic pas en contra però si que em deixa perplex el fet de que ja sigui acceptat com un fet normal. És a dir: quan surt el sol o la lluna, ni ho miren, fan la foto i se’n van... Diria que estem vivint una època idealista. Observem el món des de la distància i els problemes reals que veiem de tot el món, semblen molt llunyans però allò curiós és que no és així. Patim una realitat que la volem camuflar però tots sabem que tard o d’hora, el fet real s’imposa. No és pas una crueltat. Senzillament és un sensació que sembla que ara no la volem acceptar.