Dins del cicle «L’art al cinema» s’han projectat documentals al Caixaforum de Girona, presentats per l’historiador Pere Parramon, tot fent-ne una introducció prèvia a la visió de cadascun. Durant aquest trimestre i fins al 13 de desembre hem vist documentals com per exemple Manet: retratando la vida (2012), de Phil Grabsky i Ben Harding, gràcies al qual vam conèixer millor l’obra del pintor a partir d’una exposició on es mostra els punts de vista tant dels organitzadors com els de diversos entesos en art. És gràcies a cicles com aquest que podem gaudir de l’art que no tenim a prop en projeccions en la gran pantalla.