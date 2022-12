Darrerament es parla molt del president Lluís Companys. A vegades l’obligada imparcialitat brilla per la seva absència. Voldria recordar que per Decret del President (DOG del 20 de juliol de 1936) es van crear els sinistres Comitès Locals Antifeixistes, integrats per socialistes, ERC i la CNT-FAI. Lamentablement famosos són els de Salt i Orriols, en part responsables de la mort, i moltes vegades després de patir martiri, de 198 sacerdots de la Diòcesis de Girona, que com el lector sap, arriba fins a la comarca de la Garrotxa.

Aquests comitès, sense cap ordre judicial, arrabassaven als ciutadans de dretes dels seus domicilis i poc després apareixien els seus cadàvers en un revolt de la carretera. Sobre aquest extrem en puc donar fe perquè més d’un familiar meu va patir aquest genocidi polític i alhora religiós. Crec que quan es parla d’un temps i d’uns personatges extraordinàriament convulsos i polèmics, s’ha de parlar de tot i no només reflectir la seva part positiva. La destructiva també s’ha d’escoltar, sobretot perquè mai més es pugui repetir. El pitjor per a un país és la guerra civil, és a dir ciutadans del mateix país enfrontats, barallant-se contínuament fins arribar als delictes paorosos de sang. Amb aquest desig escric aquestes ratlles. Que així sigui! Pax Vobis!