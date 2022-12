Medicina interconnectada

La internet de les coses ha trobat en l’atenció mèdica una de les seves principals aplicacions, en especial, després de la pandèmia del coronavirus, que, en les etapes més complicades, quan el confinament estava estès, va obligar a redefinir nombroses gestions sanitàries. De fet, les autoritats de múltiples països es van veure forçades a modificar la seva estratègia en la cobertura d’aquesta necessitat bàsica, una transformació que, en gran mesura, ha descansat sobre les innovacions tecnològiques, cosa que, a aquestes alçades, ningú discuteix. L’ús d’instrumental vinculat a la xarxa i interconnectat entre si s’ha propagat d’una manera accelerada, amb països com la Xina i els Estats Units situats en l’avantguarda del canvi digital. Els experts estan convençuts que la covid ha intensificat l’adopció d’aquest modus operandi. Tot i això, afegeixen que aquesta evolució era inevitable i que, ara que s’ha constatat que aquesta metodologia és eficient, costarà prescindir-ne. Així, els dispositius mèdics equipats amb WiFi permeten la comunicació entre màquines, que és a la base de la internet de les coses. I plataformes al núvol com Amazon Web Services, on es poden emmagatzemar i analitzar dades, contribueixen a consolidar aquest procés, com s’explica en informes com l’explícitament titulat Internet de les coses (IoT) al mercat de l’atenció mèdica.