Les joguines dels infants

L’homo ludens és un concepte del segle XX introduït a la cultura pel neerlandès Johan Huizinga i significa que el joc està inscrit en la naturalesa dels humans. Certament, s’han trobat joguines en les comunitats i cultures més primitives i no totes per a la mainada, algunes com a entreteniment dels grans: les pintures rupestres, figures i efígies esculpides en pedra, imatges d’ornament o objectes per jugar els adults.

La vida no és un joc, però necessitem jugar, evadir-nos, per alleugerir l’angoixa de viure sempre amenaçats per la mort i tots som juganers. Les eines lúdiques dels infants estan del tot identificades i en els adults poden ser més difuses, des de jugar a cartes, passejar o pedalar esportivament, veure partits de futbol, programes recreatius a la televisió i la pràctica d’activitats lúdiques com el tenis, el pàdel, les bitlles, el futbol, donar-se plaer sexual, menjar no sols com a necessitat sinó per satisfacció gastronòmica.

El joc pels infants conté el mateix significat que el treball de les persones grans. Els nens i nenes des de l’origen de la humanitat han sigut i són juganers de mena i en el joc aprenen regles d’obligat compliment; si bé jugar és divertit, també és una acció seriosa perquè cal respectar normes que imposa el reglament pel bon funcionament del joc si la quitxalla s’ho vol passar bé i aconseguir que uns guanyin i altres perdin.

Durant un període es va insistir per part d’educadors benpensants, crescuts ideològicament en l’escoltisme, que el joc no havia de ser competitiu per no frustrar els nens i no hi pot haver triomfadors i fracassats; la idea no va quallar perquè no és aplicable, atès que la tècnica de molts jocs exigeix guanyadors i perdedors.

Socialitzar als infants en una comunitat intercomunicada és difícil per les famílies conscienciades sobre les joguines que impliquen un rol de gènere o que representen una exaltació de les armes militars, la guerra, perquè els nens i les nenes es relacionen entre si i una nena que no té nines, com les de les seves amigues, es pot sentir desfavorida afectivament pels seus propis pares.

La joguina prepara la mainada per anar-se incorporant gradualment a la vida social de la gent gran. Les criatures es faran futbolistes, mestresses de casa, metges, cuiners, pilots d’avió, hostesses, infermeres, mestres, metges, arquitectes, cambrers, venedors, militars, i tot això ho trobem en les joguines motivades per la capacitat lúdica constant de la mainada.

M’agrada veure la quitxalla jugant perquè sempre riuen. Infància significa etimològicament no parlar o iniciació a la parla i és l’edat de les fortes rialles, que van desdibuixant-se de la cara en la mesura que es fan grans. El riure pueril és espontani i franc i respon a qualsevol motiu. Es calcula que un nen pot fer entre 400 i 500 rialles en un dia. El riure de l’adult és més intel·lectual i més crític amb rialles més sonores però infreqüents.

El risc del joc és despenyar-se en l’excés, en la ludopatia. Fa anys vaig rebre un encàrrec de la Revista de Girona per fer un reportatge sobre la nit a la nostra ciutat. Eren anys esplendorosos i la nit s’havia traslladat al barri de Pedret. Els locals el divendres i el dissabte estaven plens a vessar. Una imatge que em va sorprendre era trobar-me amb senyores jugant en el bingo durant hores i hores. No ho hauria dit mai que aquella mestressa es desdoblava i a la nit li sortia de dins la ludopatia.

En un institut de batxillerat vaig relacionar-me amb un professor exjugador del Barça durant diverses temporades. Ens comentà que quan començà en el primer equip en Kubala li va donar un valuós consell: pots tenir tots els vicis que et puguis permetre, però un no l’has de practicar mai: jugar a cartes, si entres en una timba, hi quedaràs enganxat per sempre més.

«La gent només ens veu actuar dues hores, però la setmana té molts dies, hores de desplaçament i dies i nits d’hotel. Molts jugadors s’escapaven després de subornar als vigilants. Què vols, érem unes criatures i les noies ens empaitaven, altres es quedaven a l’habitació fent timbes que duraven fins hores petites».

Fa molts anys va començar als voltants de Nadal una campanya contra les joguines sexistes i les bèl·liques, es referien especialment a aquelles que presenten a la nena un únic model per ser acceptada com tota una dona: mare i mestressa de casa. Aquest era l’únic rol que els hi oferien per ser ben acollides per la comunitat adulta.

També va iniciar-se una campanya adreçada als pares perquè no compressin joguines bèl·liques, aquelles que exalten l’armament i la guerra. Van insistir en no emprar el color rosa femení i el blau masculí en les joguines sexistes. Les campanyes van fracassar; els industrials dels joguets continuaren omplint les botigues per satisfer les demandes dels clients.

De nou la banda esquerrana del govern de Pedro Sánchez ha endegat una campanya per socialitzar la canalla a l’hora d’esbargir-se i aconsellen no comprar joguines sexistes. Irene Montero, que va presentar com a tesi doctoral un treball sobre l’educació inclusiva, és la cap d’esquila de la dreta d’ençà que en el Congrés dels diputats va recuperar la teoria de la cultura de la violació, molt estesa entre les feministes dels Estats Units, que no s’ha d’interpretar en sentit literal, sinó com la ideologia masclista que materialitza la dona com un objecte sexual. Ara torna a ser criticada perquè s’ha manifestat contra les joguines sexistes.

Costa modificar els costums inveterats. Intentar canviar alguna tradició és exposar-se a rebre sovint crítiques ferotges.