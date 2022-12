Li donaràs el teu vot

Aquell que va empènyer el foll Puigdemont i la histèrica Marta Rovira veureu que hi torna sense esmena. Ara vol fer passar per la dignitat de la causa independentista els indults i les rebaixes de les condemnes per sedició, malversació; quan les tres coses les pactà amb Pedro Sánchez a canvi dels pressupostos per tres motius ben personals i concrets: sortir de la presó, que pugui tornar la Marta i que els que estan pendents de judici no entrin a la presó.

Són motivacions raonables però el junquerisme no és altra cosa que embolicar l’ambició personal –ben legítima– de faramalla patriòtica i mundialista, de manera que els costos acaben excedint els beneficis, com passa sempre amb els oportunistes. Junqueras volia eleccions el 25 d’octubre de 2017, però per dotar-se de relat per guanyar-les, va fer córrer que era Puigdemont qui es rendia i així fou que en un error de càlcul dels que fan època, Puigdemont declarà la independència perquè el seu pitjor enemic –que no era Rajoy sinó Junqueras– no es sortís amb la seva.

Junqueras havia fet el mateix amb l’organització del referèndum: sí, però només per fer-ho veure. On són les estructures d’Estat que havia de preparar? L’endemà de l’1 d’octubre, en lloc de tancar-se amb Puigdemont al Parlament, cridar els catalans a defensar-lo i provocar una revolta social com la de la plaça Tahrir, es lliurà voluntàriament a la Justícia per fer-se el Mandela, però altra volta només fins la punteta, i ha acabat pactant amb Sánchez la rendició total a canvi que l’exonerin d’haver de pagar el preu d’un procés que només va simular per enganyar la bona gent i que per tant s’hauria pogut estalviar.

El junquerisme sempre surt car. És pagar el que no acabes comprant. Abans del procés els independentistes tenien l’esperança, la incertesa de si era possible, l’encís de l’altra banda de la serra que no havien vist mai. Ara estan barallats, desmoralitzats, venuts per un que primer els va enganyar, després es va rendir, perquè no es notés va voler passar per màrtir però sense pagar el preu real, i li ha carregat la factura a la causa, dient que és impossible perquè ell l’ha desactivada a canvi de salvar-se.

A mi ja em va bé perquè confirma la meva tesi sobre Catalunya i la seva suposada ambició nacional, i perquè jo vull calma, i és el que ara mateix tenim. Calma ben avorrida, narcotitzada. El que no entenc és com tanta gent s’empassa la comèdia. Em costa d’entendre com pot ser que d’una banda encara sigui creïble l’irredemptisme de Junts i de l’altra Junqueras encara tingui aquest gran ascendent sobre l’independentisme ara mateix majoritari, i que tants votants, encara que siguin d’Esquerra, siguin tan curts de gambals per no detectar la monumental, escandalosa estafa.

Jo podria entendre una certa compassió o tendresa –porteu flors als rebels que fracassaren– amb qui s’hagués equivocat o hagués perdut, però aquest seguidisme cec, manyac, talòs d’uns cínics que no han fet altra cosa que enredar-vos em sembla d’una indignitat que ni jo us era capaç de calcular. Potser em faig gran i em torno tou, i excessivament bondadós, però que aquesta operació de Junqueras no us interpel·li; ni us facin reaccionar els quatre gats baladrers de Borràs i Puigdemont cridant no se sap ben bé a quina revolta, que ells per descomptat no en pagaran ni el preu físic ni el moral, em sembla molt per dessota fins i tot del vostre radar, que ja comptava que era especialment baix.

Al país de les miquetes –porti’m una miqueta d’oli, peixet a la planxa, ara li donem la seva tauleta– tot ho fem petit i ho volem petit i ens hem tornat petits. Junqueras sap que és un oportunista, com també ho sabé el president Pujol, tot i que el nivell era evidentment un altre. Tots dos, però, han seguit la mateixa estratègia de fer-se petits a la mesura de Catalunya i dels catalans, i de dir i fer coses petites, reptes diminuts i cada vegada hi ha més a dissimular i per tant la mentida ha de ser més grossa.

Junqueras vol que li paguis la mentida i la festa, i a Sánchez ja li va bé. Puigdemont i la seva colla no es queixen ni de la mentida, ni de la festa, ni del preu, sinó de què els diners no se’ls enduen ells. Espanya és el millor negoci que ha fet Catalunya quan ha sabut gestionar-lo. En l’independentisme, entre els mentiders i els tarats, els cínics i els marginals, no hi ha hagut mai ni cap idea ni cap viabilitat, i sempre que s’ha intentat avançar el desastre ha estat l’únic destí i l’únic resultat. Com els comunistes, els independentistes diuen que la idea és la bona però que de moment encara no ha arribat ningú prou pur que l’hagi pogut aplicar. Quina colla de sonats!

I amb ull de burla, i amb pressa, Junqueras espera tornar a presentar-se a vés a saber quines eleccions. A Catalunya li passa el que li passa perquè és com és. Ell tornarà i tu li donaràs el teu vot.