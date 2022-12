Més que Marató, un «sprint»

Un any més, torna la Marató de TV3, enguany dedicada a la salut cardiovascular. Una Marató que ve precedida per l’anunci protagonitzat fa unes setmanes per Cristina Genebat i Julio Manrique, en què simulaven un atac de cor en ple directe. Una bona idea, però que va tenir molt menys ressò del que hauria tingut anys enrere, quan la família sencera es reunia davant la televisió al vespre i no es connectava a Netflix, la tablet o altres dispositius.

En tot cas, la Marató, aprofitant la proximitat del Nadal, torna a apel·lar als nostres sentiments més nobles per fer-nos aportar diners per la recerca mèdica. Nosaltres ens sentirem cofois de fer les nostres aportacions, i els polítics seran els primers en posar-se davant de la càmera per agafar el telèfon i recollir donacions. Un dia esplèndid per sentir-se generós. Mentrestant, l’endemà continuaran les llistes d’espera, les vagues de metges, els investigadors que han de marxar a l’estranger, les visites «exprés» a la consulta perquè hi ha 60 pacients més per atendre, els diagnòstics tardans per falta de recursos. I és que la Marató és en realitat un sprint d’un dia, i més enllà d’això, la sanitat pública sua -o millor dit, la fan suar- de valent durant la resta de l’any. I això no s’arregla amb donatius ni la foto d’un dia, sinó amb polítiques i recursos estructurals.