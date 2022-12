Des de fa molts anys se’ns ha venut que l’Estat, les finances i la indústria alemanya són molt fiables. No com d’altres. Ja em va pujar la mosca al nas quan es va comprovar que els molt ecològics cotxes Volkswagen en realitat contaminaven 40 vegades més del que ells anunciaven. Fins que la justícia i els organismes oficials d’Amèrica del Nord –Agència Ambiental– no s’hi van ficar, a Europa tothom va callar. Tenien una cosa anomenada «mecanisme de derrota» per falsificar els resultats. Ho van fer amb 11 milions de cotxes! De fet a Espanya encara esperem una reacció.

Amb la crisis de 2008 vam veure que les entitats financeres alemanyes havien promogut l’espiral de la bombolla immobiliària espanyola fins a la seva explosió. Llavors van exigir que l’Estat espanyol, és a dir tots nosaltres, els retornéssim uns crèdits del tot irresponsables. Això va ser el salvament de la banca espanyola, la forma d’amagar que retornaven els diners a Alemanya. El 2012 el Deutsche Bank va ocultar pèrdues de 9.200 milions. El 2013 500 policies armats van entrar a dependències del banc. Als alemanys els van estafar 400.000 milions. Tothom va callar. Ara hem descobert gràcies a la UE que el Deutsche Bank –i el Radobank holandès– van manipular la prima de risc espanyola. Ja en aquells dies vaig escriure que no tenia solta ni volta que un país que havia iniciat la crisis amb només un 35% de deute públic en relació al PIB tingués prima de risc, és a dir interessos del deute, tant elevats. I que molts altres països amb deutes més elevats tinguessin els interessos del deute més baixos. Es deia que era «pel risc de país» és a dir una cosa subjectiva inventada. Aquesta notícia d’ara hauria d’obrir durant setmanes tots els mitjans de comunicació a Europa. Van empobrir els ciutadans del Regne d’Espanya fent-nos passar del 35% de deute en relació al PIB al 100%. Això va comportar les retallades a tot el sistema de l’Estat de benestar que encara paguem ara. És a dir quan t’has d’esperar dies perquè et visiti el metge de capçalera, quan has d’esperar molts mesos per la visita a un especialista, anys per a una prova diagnòstica o que no puguem reduir la quantitat d’alumnes a les aules de les escoles catalanes, la culpa és del govern alemany amb Angela Merkel al davant i les empreses alemanyes al darrera. On van anar tots aquests diners? Als bancs alemanys. El mercat no existeix, existeixen uns mafiosos que ens roben a tots. Ja es va veure quan Goldman Sachs va amagar el deute públic del govern de dretes grec. Una estafa colossal que es va fer pagar amb interessos per sobre del 20% –la Inquisició els hagués rostit– al pobre govern d’esquerres posterior. Tot un país enviat a la misèria i a un dels ideòlegs de la gran estafa, Mario Draghi el van fer president del Banc Central Europeu. La desafecció dels ciutadans no és producte de saber que hi ha gent que ens roba, sinó que quan es descobreix un delicte colossal mai passa res. Com diria José Antonio Labordeta: «a la mierda». Quin món!