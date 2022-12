La passada setmana els recordava el pacte del Majestic entre Pujol i Aznar i els deia que Aznar va anar-hi amb una carpeta amb projectes que ell considerava importants per a Catalunya i que ni tan sols la va obrir. Hi afegiré una anècdota que considero molt rellevant, un raonament que em feia un professor amic de més enllà de l’Ebre que, com a investigador en lògica, encara avui trobo impecable. Estàvem als finals dels governs Pujol, prop del 2000 i em deia: fa més de 20 anys que sento a dir que l’aprovació dels pressupostos es pacta amb els convergents a canvi d’inversions a Catalunya i en Pujol continua dient que Catalunya és maltractada i està mal finançada. No entenc res, o els convergents són ineptes o us (ens) enganyen perquè no pot ser que cada any diguin que obtenen inversions i Catalunya continuï mal finançada. Són capaços de trobar alguna incoherència en aquest argument? En aquell temps es deia que la minoria catalana era una bona agència de resolució de problemes dels empresaris catalans davant l’administració, és a dir, de resoldre problemes dels amics. No podria afirmar-ho perquè no estava al nucli madrileny ni a l’administració de l’Estat, però en tot cas el raonament del meu amic sempre l’he conservat com un regal perquè el trobo impecable.

Els temps han canviat i ara ERC ens diu que aposta pel diàleg entre, com ells diuen, Catalunya i Espanya. La primera objecció prové de que s’atorguen la representació de Catalunya quan no són inclusius, es van atrevir a aplicar un cordó sanitari als socialistes, la socialdemocràcia, que és un dels partits centrals del projecte europeu en el qual diuen creure. La segona és que no compleixen ni les resolucions del Parlament que va aprovar crear paral·lelament una taula de partits catalans per tractar de consensuar un projecte per Catalunya i què negociar a la taula amb el govern espanyol.

Però més enllà d’aquestes objeccions que em semblen molt importants, hi ha el contingut mateix de la negociació. Parlen emfàticament d’amnistia i referèndum però a l’hora de la veritat de moment només han tractat de canviar certes lleis per intentar salvar als seus amics de les penes que els han imposat o pensen que els imposaran pels fets de la tardor del 2017. Que es van saltar les lleis ningú en dubta, encara que, de portes enfora ho neguin, i pretenen sortir-ne sense penes. El govern espanyol fa bé de salvaguardar certes coses. Va indultar als dirigents empresonats però parcialment, els va treure de la presó però continuen inhabilitats i ara posa topalls al canvi de lleis. No soc jurista però del que llegeixo en trec la conclusió de que ERC proposa distingir la malversació de diners públics segons si comporten lucre personal o no. Això voldria dir que els responsables del 3% han de tenir menys càstig que els que desvien diners per a ells mateixos o per a «amics». Recordo que amb el 3% es finançaven les campanyes electorals i, per tant, es tenia un avantatge fraudulent de sortida. Consideren més greu que s’enriqueixi o que es faci trampa a les eleccions? Personalment no sé que em repugna més. Malversar diners públics d’una o altra manera bé s’haurà de castigar i fer retornar els diners.

Potser algú està pensant que demano mà dura. Personalment m’agradaria que els que haguessin malbaratat diner públic restituïssin allò malbaratat i aquests, i els que van saltar-se les lleis, fossin inhabilitats o, potser millor, deixessin voluntàriament la política perquè la seva presència no ajuda a solucionar els problemes. Si fessin un pas al costat estarien fent més per reconduir les relacions entre Catalunya i Espanya que intentant canviar unes lleis per alleugerir les penes. El compromís de deixar la política permetria indults perquè no anessin a la presó sense grans problemes i estic segur que amb nous interlocutors el diàleg seria més senzill, hi podria haver més empatia.

Recordo el que deia la passada setmana. Els líders han canviat a Madrid mentre a Catalunya els implicats intenten eludir les penes conservant el poder. Potser si passéssim pàgina podríem ocupar-nos de resoldre els problemes i fer projectes sigui negociant o simplement dedicant l’atenció a governar-nos. S’imaginen un Aragonès sense tuteles de Junqueras o Marta Rovira i un Junts dirigit, per exemple, per Xavier Trias. Si ho pensen estic segur que m’entendran.

Per acabar els parlaré d’algunes coses que s’estan fent i de les que ningú parla. Per exemple, s’està fent una llei d’start-ups i una llei de mecenatge. Som dels pocs països europeus que no en teníem. Tots dos són temes importants, el mecenatge tothom sap que és. Les start-ups són el futur de la innovació, transformar els resultats de la recerca en empreses que resolen problemes, n’hi ha de tot tipus i temes però fins fa poc no tenien una regulació que els ajudés a aconseguir els seus objectius alleujant burocràcia i obrin portes al seu finançament entre altres temes.

L’anunci de negociacions amb els bancs per agilitzar l’arribada dels fons europeus a les empreses, sobretot a les petites és una bona notícia. I hem d’insistir en la importància de formar tècnics. La manca de personal amb formació tècnica és un dels colls de botella si volem modernitzar i fer més sostenible el nostre teixit productiu. El desenvolupament dels ensenyaments de FP dual que s’està fent a Espanya és del tot necessari. També recordaré la importància de la recerca per aquest temes. Ho és per a les start-ups òbviament però també pels plans de sostenibilitat o per l’augment de la qualitat de vida o per fer de la península ibèrica un centre de fabricació de hidrogen verd i poder-lo transportar de forma segura a través del Mediterrani en una nova infraestructura que unirà Barcelona amb Marsella, l’anomenat Bar-Mar.