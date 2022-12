Cara i creu de la solitud

La solitud no desitjada (loneliness en anglès) afecta totes les etapes de les nostres vides. Qui més qui menys s’ha sentit sol alguna vegada a la vida. A la infància, a l’adolescència, a la joventut, a la maduresa o a la vellesa. Sentim soledat quan experimentem una carència en la quantitat i qualitat dels vincles amb altres persones, quan no tenim llaços socials significatius, quan sentim que no connectem ni sintonitzem amb ningú.

Fins i tot en determinades circumstàncies podem estar envoltats de gent i sentir-nos sols. És el cas de persones que viuen en entorns institucionals com presons, hospitals psiquiàtrics o residències de gent gran, on es produeix una privació forçosa de l’enllaç social. Certes èpoques o festivitats aguditzen aquests fenòmens de solitud i crec que és el nostre deure fer el que estigui a la nostra mà per mitigar aquesta solitud ni buscada ni desitjada. La solitud no desitjada no és un simple problema individual, sinó que està molt relacionat amb la manera com s’organitza la nostra societat. Per això, el repte és disposar de recursos personals i socials per sortir d’aquestes situacions.

Però també hi ha un altre tipus de solitud: la solitud creativa o introspecció (solitude en anglès). És un estat emocional envoltat de cert desconcert i incomprensió social, que encara que no es reconegui suficientment, sovint busquem i necessitem. Crec que a tothom ens cal de tant en tant una mica de silenci, assossec, introspecció. És la solitud que ens permet reconèixer-nos i reconèixer les nostres necessitats. És quan ens cal retrobar una mica de temps i espai per gaudir del silenci, de la natura, la música i la poesia. És després d’aquest procés, que ens sentim reeixits i sentim que podem xerrar afectuosament amb les persones que ens envolten dels temes de cada dia i rumiar en el que som i en el què volem. També és cert que la solitud sovint ens fa por perquè quan ens deixem agafar en els seus braços, ens mostra certes veritats doloroses i sentim la necessitat de consol. És en aquests moments quan la solitud ens fa forts i ens permet acceptar les experiències doloroses o decebedores que tots guardem en algú racó profund de la nostra intimitat.

És aquesta solitud triada, resultat de la trobada amb un mateix, la que ens resulta plaent i útil. És indubtablement una parcel·la de la nostra intimitat que tots necessitem conservar. Sigui com sigui, sentir soledat no és dolent en si mateix, però tenim la necessitat de reconèixer, reconceptualitzar i elaborar aquest estat emocional que tant necessitem i que tan poc comprenem.

Hi ha uns lúcids versos del poema de Mario Benedetti Soledades de papel que amb encertades paraules ens ajuda a reflexionar sobre els processos psicològics subjacents a la soledat.

«La soledad es nuestra propiedad más privada… / La soledad es tiempo, veloz o detenido… / reflexiones de noria, espirales de humo… / La soledad es noche con los ojos abiertos… / Es la tibia conciencia de cómo deberían / haber sido los cruces de la vida y la muerte… / La soledad siempre es útil para recomponernos...»

Desitjo que, si més no durant aquestes festes, la solitud no desitjada d’aquells que la pateixen s’esvaeixi com la boira al sortir el sol i que tots aquells que ho vulguin gaudeixin de la solitud creativa i regeneradora.